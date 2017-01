Step Berlin Donnerstag, 19.01.2017 | 21:55 Uhr

Nach >3 Monaten auf Geisels Schreibtisch (Verzögerung, JA!) muss jetzt R2G Hand anlegen für ein konformes RadG. Dass juristisch "Radschnellwege" seitens Berlin nicht etablierter sein, da sie nicht im Bundesgesetz zu Verkehrswegen vorkommen, aber vom BuVerkehrs-Ministerium (marginal, aber immerhin als Anfang) gefördert werden, ist schon der erste Widerspruch. Viele andere wohnen der Antwort inne, da zT ältere Urteile herangezogen werden.

An alle Unkenrufer Berlin wird ein Dorf": wenn mehr Menschen per Rad, ÖPNV und zu Fuß unterwegs sind, möglichst getrennt/geschützt vom Autoverkehr, haben alle was davon. Mehr sicheren Raum. Und: "der Däne" in Kopenhagen lebt auch noch in einer Stadt, obwohl dort mehr Menschen Rad fahren als Auto.