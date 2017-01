Dafür habe er es unterlassen, seinen Dienstherrn über Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit in der Firma zu unterrichten. Das Landgericht Berlin sprach den 49-Jährigen am Freitag unter anderem der Bestechlichkeit im besonders schweren Fall schuldig. Die Geschäftsleute erhielten Gesamtstrafen von sieben Jahren und drei Monaten beziehungsweise fast fünfeinhalb Jahren.

Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang 2016 Stefan T. festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden in seinem Tresor über 50.000 Euro gefunden, mehr als die Hälfte davon in 500-Euro-Scheinen. Der Verdächtige wurde verhaftet, aber nach drei Monaten wieder freigelassen, da keine Fluchtgefahr bestand.

Das Lageso war bis Mitte 2016 die erste Anlaufstelle für neu ankommende Flüchtlinge in Berlin und für ihre Unterbringung zuständig. Monatelang war das Gelände der Hauptstelle in der Turmstraße in Moabit überfüllt. Mitarbeiter klagten, sie seien überlastet und würden von ihren Vorgesetzten massiv unter Druck gesetzt. Die Zustände in der Behörde seien chaotisch.

Daraufhin hatte Lageso-Chef, Franz Allert, sich im Dezember 2015 auf Druck des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) von seinen Ämtern entbinden lassen.