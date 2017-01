In seiner Stellungnahme gegenüber der Humboldt-Universität hat der umstrittene Bau-Staatssekretär Holm Stasi-Opfer um Verzeihung gebeten. Zudem wiederholt er, warum er in einem Personalfragebogen falsche Angaben gemacht hatte. Die Universität prüft nun seine Position.

Der wegen des Umgangs mit seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Staatssekretär Andrej Holm hat Opfer des DDR-Geheimdienstes um Verzeihung gebeten. Wenn in den vergangenen Wochen durch "unsensible Wortwahl oder unangebrachte Vergleiche" der Eindruck entstanden sei, er wolle erlittenes Unrecht relativieren, wolle er klarstellen: "Das lag nicht im Entferntesten in meiner Absicht und ich möchte mich dafür entschuldigen." Das schreibt Holm in seiner am Freitag veröffentlichten Erklärung für die Humboldt-Universität.