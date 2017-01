Insgesamt bekommen die Besetzer nach eigener Aussage viel solidarische Unterstützung. Die Mensa in Göttingen sei sogar aus Solidarität besetzt worden. Aber auch in der Berliner Stadtgesellschaft erführen die Besetzer Sympathien, etwa von Mieterinitiativen oder vom "Büro für ungewöhnliche Maßnahmen". Für diese Inititiativen sei Andrej Holm immer ein wichtiger Gesprächspartner gewesen, der das Problem der explodierenden Mieten im Blick gehabt habe. Deswegen sei man "extrem enttäuscht" über den Umgang der Universität mit ihm.

Die Vereinigung "Stadt von unten" engagiert sich vor allem beim Dragoner Areal in Kreuzberg. Für den Sprecher zeigt sich an der Holm-Debatte, wo die Prioritäten in der Stadt gesetzt würden. Er verlangte ein Gespräch über Perspektiven in der Wohnungspolitik, nicht nur über die bestehende Verdrängung. "Jeden Tag verlieren Leute ihre Wohnung. Das wurde in dieser Form nicht ein Mal so skandalisiert, wie eine einzige Person gerade skandalisiert wurde. Darin besteht der Skandal", sagte der Sprecher.