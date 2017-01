Morde unter NS-Herrschaft - Gedenken in Berlin und Brandenburg - Die Opfer sollen nicht vergessen werden

27.01.17 | 09:15 Uhr

Millionen Menschen wurden umgebracht, weil sie nicht den Vorstellungen der Nationalsozialisten vom "erbgesunden, arischen Menschen" entsprachen oder andere Weltanschauungen vertraten. Es traf Juden, Homosexuelle, Sinti, Roma, Behinderte und noch viele andere. An die Opfer wird am Freitag auch in Berlin und Brandenburg erinnert.

Mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen wird am Freitag in Berlin und Brandenburg an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft erinnert. Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 72 Jahren: Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das KZ erreicht und die überlebenden Insassen gerettet. Der Bundestag widmet den Opfern des Nationalsozialismus eine Sondersitzung. An ihr nehmen auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teil.

Gedenken in Berlins Mitte

An der Gedenkveranstaltung am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma wird am Vormittag unter anderem auch Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth teilnehmen.



Außerdem wird an der Gedenkplatte für die Opfer der "Euthanasie"-Morde ein Kranz niedergelegt. Schätzungen zufolge wurden im Machtbereich der Nationalsozialisten 300.000 Menschen ermordet, weil sie krank, körperlich oder geistig behindert waren. Den Nationalsozialisten galten sie deshalb als "lebensunwert". Am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas versammeln sich Menschen, die vom NS-Regime in Ghettos gezwungen wurden. Mit einer Mahnwache und einer Kundgebung wollen sie an die Leiden der Ghetto-Bewohner erinnern. Außerdem fordert eine Reihe von Teilnehmern, dass der Kreis der Bezieher einer sogenannten "Ghetto-Rente" (ZRBG-Gesetz) erweitert wird. In einem Protestbrief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages fordern die Vereinigung jüdischer Glaubensgemeinschaften aus Polen und der Verband der Roma aus Polen eine Korrektur des Gesetzes. Sie vertreten die Auffassung, dass die geltende Rechtsprechung den Anspruch vieler Ghetto-Überlebender nicht anerkennt. Am Nachmittag gibt es eine Gedenkfeier für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle am Denkmal im Tiergarten.

Gedenken in Brandenburg

Auch in Brandenburg wird an vielen Orten an die Opfer des NS-Regimes erinnert. Bei der zentralen Gedenkfeier in der Gedenkstätte Sachsenhausen legt Vize-Landtagspräsident Dieter Dombrowski (CDU) einen Kranz nieder und hält eine Ansprache. Die Landesregierung wird von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) vertreten. Erinnert wird vor allem an die Opfer des NS-Terrors im Zellengefängnis des Konzentrationslagers. Die Stadt Potsdam erinnert bei einer Veranstaltung in der Gedenkstätte Lindenstraße an die Opfer der Nationalsozialisten. An diesem Ort befanden sich von 1933 bis 1945 das NS-Erbgesundheitsgericht und das Untersuchungsgefängnis für politische Häftlinge. Das NS-Erbgesundheitsgericht entschied unter anderem über Zwangssterilisierungen bei geistig oder körperlich behinderten Menschen, Patienten aus psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten oder Alkoholkranken. In Frankfurt (Oder) wird bei einer Gedenkveranstaltung der Stadt gemeinsam mit dem Ökumenischen Rat und der Jüdischen Gemeinde Frankfurt der Opfer der Nationalsozialisten gedacht.