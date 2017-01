Der Zuschauer Berlin Dienstag, 17.01.2017 | 21:59 Uhr

Nun stellt sich natürlich die Frage, was aus ihm wird. Ich bin ja der Meinung, dass man niemanden ins Bodenlose stürzen lassen sollte. Bei uns bekommt jeder eine zweite Chance, oder auch eine dritte. Das ist der Unterschied zu dem System, dem er mal dienen wollte. Da bekam niemand eine neue Chance.



Er ist ja Soziologe und beschäftigt sich mit dem Thema Mieten und Wohnen. Es gibt doch so eine Art "betreutes Wohnen", wo Menschen sich eine Wohnung mieten, und im Eingangsbereich so ein Concierge sitzt. Der hat ein Auge darauf, wer da so alles ein- und ausgeht. Entspricht also seiner früheren Qualifikation. Und so ein Concierge nimmt auch Pakete entgegen, gibt die Wäsche zum Waschen und so weiter. Das sind alles Aufgaben, die ihn nicht überfordern sollten.



Ich bin der Meinung, so eine Tätigkeit als Concierge wäre eine passende Verwendung für ihn. Aber diesmal bitte im Personalfragebogen nicht schummeln.