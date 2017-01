Eine Serie von mutmaßlich rechtsextremistischen Straftaten im Berliner Bezirk Neukölln beunruhigt die rot-rot-grüne Landesregierung. Allein seit Oktober habe es etwa 20 solcher Fälle gegeben, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Er habe deshalb eine neue Ermittlungsgruppe eingerichtet. Unter anderem sei die Polizei beauftragt worden, im öffentlichen Straßenbild stärker präsent zu sein. Zuletzt waren in Neukölln mehrfach Autos angezündet worden. Hinter den Taten wird ein rechtsextremistischer Hintergrund vermutet.

Im vergangenen Jahr wurden in Berlin mindestens 346 Autos gezielt in Brand gesetzt - bei einem Drittel vermuten die Ermittler, dass sie aus politischer Motivation heraus angezündet wurden. Tatsächtlich ermittelt wurden jedoch bei Kfz-Brandstiftungen mit politischem Hintergrund nur drei Verdächtige.

Erst zu Beginn dieser Woche zündeten Unbekannte in Berlin-Britz unter anderen das Fahrzeug des Gewerkschafters Detlef Fendt an. Sein Auto sei im Kiez bekannt gewesen, da er damit des Öfteren zu Protestaktionen gegen Wahlkampfauftritte der NPD gefahren sei, sagte Fendt am Montag rbb|24. Der Wagen sei immer wieder mit IG-Metall-Fahnen geschmückt und daher auffällig gewesen. An der Heckscheibe war außerdem ein Aufkleber der Gewerkschaft zu sehen. Bei dem Auto handelte es sich um einen 28 Jahre alten Mercedes.