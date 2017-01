Seit zwei Jahren ist öffentliches Trinken in Teilen der Forster Innenstadt (Spree-Neiße) nicht mehr erlaubt. Passanten hatten sich durch Trinker gestört gefühlt. Dieses Verbot wurde im Dezember gekippt - doch die Stadt will dabei bleiben und hat Beschwerde eingereicht.

Ein Wegbier zum Feierabend oder ein Prosecco auf der Parkbank sind in Teilen der Innenstadt von Forst (Spree-Neiße) tabu. Und auch in Zukunft sollen die betroffenen Bereiche alkoholfrei bleiben - so will es die Stadt. Sie hat deshalb am Montag beim Oberverwaltungsgericht gegen ein Urteil des Cottbuser Verwaltungsgerichts eingereicht. Das sagte die Stadtsprecherin dem rbb.