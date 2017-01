Interview | Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) - "Der permanente Tabubruch der AfD gefährdet die Demokratie"

30.01.17 | 18:31 Uhr

Als einer der ersten Spitzenpolitiker in Deutschland hat sich der Berliner Kultursenator Klaus Lederer klar zum Umgang mit der AfD positioniert. Er ging er keinem Streitgespräch mit AfD-Vertretern aus dem Weg und übte auch Selbstkritik an der eigenen Partei.

rbb: Haben sie den Eindruck dass die AfD bundesweit eine Art Masterplan verfolgt?

Klaus Lederer: Ich glaube nicht, dass da ein klarer Plan hinter steht. Aber ich glaube schon dass ein großer Teil des Spitzenpersonals der AfD beflügelt worden ist von dem Erfolg, den der permanente Tabubruch hatte. Und natürlich ist das Problem beim permanenten Tabubruch: man kann jedes Tabu nur einmal brechen. Das heißt: man muss immer noch weiter nachlegen. Jetzt ist die AfD in einer Situation, wo selbst Leute, die einstmals eher gereifte Konservative waren - ein Herr Gauland - offen rechtsextremes Zeug erzählen. Da fragt sich Höcke: was muss ich denn jetzt noch als nächstes auspacken, um noch eins nachlegen zu können? Das perfide daran ist: es setzt ja eine Gewöhnung ein. Und das ist die große Gefahr für die Demokratie.

Hintergrund rbb-Doku über die AfD vor der Bundestagswahl - Die Stunde der Populisten Die AfD folgt einem Plan, nach dem die Landesparlamente nur Mittel zum Zweck sind. Die nächste Etappe ist die Wahl zum Deutschen Bundestag. Dort will die Partei an der Machtübernahme arbeiten, um ihre Vision von einem deutschen Deutschland umzusetzen. Von Torsten Mandalka, Olaf Sundermeyer und Agnes Taegener Die Dokumentation sehen Sie exklusiv vorab hier auf rbb|24 und am Dienstag um 21 Uhr im rbb-Fernsehen.

Haben Sie und ihre Kollegen denn auch Lehren aus den Fehlern der anderen Parteien in anderen Parlamenten gezogen?

Zum einen es hilft nicht, so zu tun, als seien die nicht da und sich dieser Auseinandersetzung zu verweigern. Das kann man nicht machen, wenn so eine Partei in einzelnen Bundesländern bei 25 Prozent liegt. Und die zweite Lehre war für mich, nicht im Ansatz in irgendeiner Hinsicht verbale Konzessionen an die angeblich besorgten Bürger, an die AfD-Anti-Flüchtlingsrhetorik zu machen.

Glauben Sie, dass die AfD die Demokratie auf Sicht abschaffen möchte?

Sie können sich umsehen in anderen europäischen Ländern. Schauen wir uns an, was diese Leute machen, wenn sie am Ruder sind. Dann schaffen sie zuerst eine funktionierende Medienpluralität ab, sie schaffen verfassungsrechtliche Korrektive ab. Sie schaffen ein gesellschaftliches Klima, in dem es Menschen gibt, die das Recht haben dort zu leben, und andere, die vogelfrei sind. Das bedeutet auch: sie haben nicht mehr den Schutz der staatlichen Institutionen. Wir erleben eine Situation, wo in Südeuropa Roma wieder in Lagern leben und vogelfrei sind. Das hat es das letzte Mal 1933 bis 1945 gegeben.

Wie ist es der Linkspartei gelungen weniger Stimmen an die AfD zu verlieren, als zuvor vermutet?

Zum einen haben wir keinen Zweifel daran gelassen, das es nicht einmal den Versuch gibt, in die Richtung zu blinken, Menschen die vielleicht mit dem Gedanken spielen, uns zu wählen, obwohl sie völkisch eingestellt sind, irgendwie zu halten oder einzufangen. Der zweite Punkt ist: wir haben versucht, hier in Berlin deutlich zu machen, dass Protest legitim ist, dass wir die Probleme der Stadt tatsächlich ernst nehmen - die sozialen Probleme, nicht die imaginären Probleme irgendwelcher besorgter Bürger. Drittens: wir machen uns Gedanken darum, was denn wirklich gangbare und umsetzbare Konzepte sind, um die Lage zu verändern. Und viertens: wir wollen die Berlinerinnen und Berliner da auch mit rein holen. Vor anderthalb Jahren haben wir erlebt, wie in Berlin tausende Menschen angepackt haben, als die Geflüchteten gekommen sind, als sie bei 40 Grad im Schatten draußen vor dem Lageso standen oder eben drei, vier Monate später bei zehn Grad minus. Die Leute haben einfach angepackt. Die haben die Probleme der Stadt gelöst. Ich glaube, das sind diejenigen, die nicht anfällig sind für den Hass und für die Ausgrenzungsideologie der AfD.

Wie wollen sie den Populismus der AfD brechen?

Das wird man nicht aus eigener Kraft und ganz alleine können. Man muss auch seine Kraft in so einem gesellschaftlichen Diskurs realistisch einschätzen. Ich finde es nur lustig, das Oberste a.D. im Generalstab, die jetzt hier Abgeordneten-Mandate haben, Europa-Abgeordnete aus einem Fürstengeschlecht, Unternehmensberater, Berufsoffiziere, Rechtsanwälte - die meisten sind ja Männer - dass diese Leute in der Regel Jahrzehnte lang Mitglieder der CDU oder der FDP waren. Und dass diese Leute jetzt vorgeben, die Belange derjenigen zu vertreten, die hier abgehängt und ausgegrenzt werden. Das ist eine Selbstinszenierung, die man anhand der Biografien der einzelnen Akteure ganz leicht auseinandernehmen kann. Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führten Olaf Sundermeyer, Agnes Taegener und Torsten Mandalka