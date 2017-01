Als Kulturstaatsministerin hat Monika Grütters einen schönen Arbeitsplatz mit Ausblick. Ihr Büro befindet sich im achten Stock des Bundeskanzleramtes. Nun hat sie einen zweiten Schreibtisch dazu: in der zweiten Etage eines grauen Hauses mit Blick auf die Schöneberger Kleiststraße, der Berliner Landeszentrale der CDU.

"Die Kombination zwischen diesem und dem Blick aus dem Kanzleramt ist das, was einen an der politischen Arbeit reizt", sagt Monika Grütters. Sie habe der Partei den Großteil ihres politischen Lebensweges zu verdanken: "Deshalb gebe ich ihr jetzt etwas zurück. Meine Motivation für dieses Amt ist also Fleiß, Engagement und ein Stückweit Pflichtgefühl - es ist aber auch eine große Ehre."