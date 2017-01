Interview | Bundesverfassungsgericht entscheidet - "Wir haben andere Probleme als die NPD"

Deutschland hat ein Problem mit Rechtsradikalismus. Auch in Berlin und Brandenburg mehren sich die Gewalttaten. Nun entscheidet das Bundesverfassungsgericht über ein Verbot der NPD. Doch ein solches Verbot sei gefährlich, sagt rbb-Reporter Olaf Sundermeyer im Interview.



Herr Sundermeyer, am Dienstag soll das Urteil im NPD-Verbotsverfahren fallen. Welche Rolle spielt die NPD heute noch?

Keine. Die NPD ist eine Partei, die heute parlamentarisch völlig bedeutungslos ist: in Westdeutschland schon seit vielen Jahren und in Ostdeutschland seit dem Aufkommen der rechtspopulistischen AfD.

Wie sieht das konkret in Berlin und Brandenburg aus?

Nachdem die AfD im Herbst 2014 in den Brandenburger Landtag eingezogen ist, hat die NPD schon geahnt, dass sie in der Region keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen wird. Und bei den Wahlen in Berlin hat sich das bewahrheitet. Die NPD ist in Berlin schon immer relativ schwach gewesen - im Vergleich zu anderen ostdeutschen Landesverbänden. Aber der Wahlerfolg der AfD bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 hat die NPD völlig bedeutungslos gemacht. Sie hat die letzten Sitze in den BVVs verloren und wird sie sicher niemals zurückgewinnen. Die Mitgliederzahlen stagnieren in Berlin bei etwa 250 und Brandenburg bei etwa 300 - nach eigenen Angaben der Partei. Traditionell gibt es darunter aber viele Karteileichen, die keine Mitgliedsbeiträge zahlen und nicht aktiv sind.

Hilft hier denn nun das NPD-Verbotsverfahren?

Überhaupt nicht. Ein Verbot der NPD halte ich für gefährlich und für einen großen Fehler. Es würde die Radikalisierung der Mitglieder vom ersten Tag an drastisch beschleunigen. Zurzeit ist die NPD bedeutungslos, aber für uns sichtbar. Ich als Journalist kann sie beobachten, kann mit ihnen ins Gespräch kommen, kann sie in den Kommunalparlamenten agieren sehen. Sobald die NPD verboten ist, sind diese Möglichkeiten weg. Dann agieren die Rechtsradikalen - die ja nicht verschwinden - im Untergrund.

Warum gibt es überhaupt dieses wiederholte Verbotsverfahren?

Es ist entstanden aus einer Vorgabe einzelner Landespolitiker, die nach dem Auffliegen des NSU den Menschen weißmachen wollten, dass sie das große Problem mit der rechtsextremistischer Gewalt angehen: nämlich indem sie die NPD auflösen. Daraus wollen sie politisches Kapital schlagen. Doch das ist Augenwischerei. Ein Parteiverbot hat nichts mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus zu tun. Die NPD ist lediglich die sichtbare Spitze des Eisbergs. Wenn man diese Spitze auch noch unter Wasser drückt, hat man nichts gewonnen, sondern man weiß schlicht gar nichts mehr.

Was ist das eigentliche Problem und wie können wir es bekämpfen?

Das eigentliche Problem unserer Gesellschaft sind die menschenfeindlichen Einstellungen, die dem Rechtsextremismus zu Grunde liegen. Die haben jetzt einen Kanal über die AfD gefunden, der um ein vielfaches wirkungsvoller ist. Die NPD-Wähler sind fast alle zur AfD gewandert. Und während ehemalige NPD-Funktionäre aus opportunistischen Gründen nicht in die AfD nicht reingelassen werden, gehen viele Rechtsextremisten, die nie etwas mit der NPD zu tun hatten, munter in die AfD. Damit muss man sich auseinandersetzen. In Zeiten der AfD über ein Verbot der NPD zu reden, darüber kann man nur den Kopf schütteln.

Würde es Sinn machen, die NPD nur für einen Teil Deutschlands zu verbieten, zum Beispiel in Bundesländern wie Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wo sie noch eine Rolle spielt?

Inhaltlich mag das plausibel klingen. In Vorpommern zum Beispiel ist die NPD durchaus gefährlich. Da hat sie noch eine Relevanz und klare Strukturen, auch wenn sie durch die AfD ein bisschen verloren hat. Aber die NPD nur in Mecklenburg-Vorpommern zu verbieten, würde ich auch für verfehlt halten. Die AfD ist auch dort so stark, dass mit einem NPD-Verbot nichts gewonnen wäre.

Was wird mit der NPD passieren, wenn es sie weiter geben darf, aber sie nichts mehr zu melden hat?

Die NPD muss natürlich erstmal damit rechnen, dass sie am Dienstag verboten werden könnte - auch, wenn sie nicht davon ausgeht. Eigentlich rechnet niemand wirklich damit, dass das passieren wird. Wenn sie bleibt, wird weiter vor sich hin wurschteln – als rechtsextremistische Kleinstpartei unter ferner liefen. Die NPD wird sich nicht auflösen, aber sie wird nur noch ein paar Funktionäre beheimaten, die nicht wissen, wo sie sonst hinsollen. Doch die rechtsextremistische Szene löst sich nicht auf, die Leute sind weiter da und es sind nicht wenige. Die werden sich anders organisieren.

Ist denn am Tag der Urteilsverkündung mit Protesten zu rechnen?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Rechten machen ihr Kundgebungen in der Regel dort, wo mit wenig Gegenprotesten zu rechnen ist, also in der Provinz. Aber dort müssen sie erstmal genug Leute mobilisieren. Und bei den Linken hat sich seit Verfahrensbeginn einiges relativiert. Mittlerweile haben viele erkannt, dass die Wirkungsmacht am rechten Rand bei anderen Leuten liegt, dass das Bedrohungspotential von woanders kommt. Die werden sich nicht mehr am Verbot der NPD abarbeiten. Diese Einstellung haben übrigens inzwischen auch viele Politiker.

