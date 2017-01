Die Berliner Polizei hat einen gewaltbereiten Islamisten in einer Moschee im Stadtteil Moabit verhaftet. Der 24-Jährige gilt als Gefährder und soll am Donnerstagabend einen Angehörigen in der gemeinsamen Wohnung angegriffen haben, erklärten die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Motiv soll ein Verhalten des Familienangehörigen gewesen sein, dass der islamistischen Weltanschauung des Verhafteten widersprach.



Da der als islamistischer Gefährder eingestufte Beschuldigte wegen versuchten Totschlags mit einer Reststrafe noch auf Bewährung war, wurde Haftbefehl erlassen. Beamte des Berliner Landeskriminalamtes nahmen den Beschuldigten in der Moschee in der Perleberger Straße in Haft.