Das Bruttoinlandsprodukt stieg in Berlin um 3,0 Prozent. Deutschland hatte 1,7 Prozent. Pro arbeitendem Menschen gab es aber nur eine Steigerung von 1,0 Prozent. Damit liegt die Stadt deutlich unter dem bundesweiten Schnitt. Es gibt zwar immer mehr Jobs, die meisten entstehen aber in der Dienstleistungsbranche, sind schlecht bezahlt und nur halb so produktiv wie Arbeitsplätze im Produktionsgewerbe.

In Brandenburg stieg das Bruttoinlandsprodukt um 2,7 Prozent an. Pro arbeitendem Menschen gab es in Brandenburg sogar eine Steigerung von 2,8 Prozent. Der Chef des Amts für Statistik, Frees, bezeichnete diese Entwicklung als überdurchschnittlich. Allerdings habe die Mark im Bundesvergleich noch großen Aufholbedarf.