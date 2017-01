Nach der gescheiterten Direktwahl des Landrates im Kreis Oder-Spree gibt es 16 neue Bewerber für den Posten. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag bekannt gegeben. Die vier Frauen und zwölf Männer sind zwischen 30 und 60 Jahren alt. Die meisten von ihnen kommen aus dem Land Brandenburg. (Siehe Tabelle) Am 25. Januar stimmt der Kreistag in einer öffentlichen Sitzung im Landratsamt in Beeskow über den oder die Nachfolgerin für Manfred Zalenga ab. Der bisherige Amtsinhaber hatte im Sommer überraschend angekündigt, in den Ruhestand zu gehen. Als Grund gab er die bevorstehende Kreisgebietsreform an, die er als Verwaltungschef nicht mittragen wolle. Sein letzter Arbeitstag ist am 8. Februar 2017.