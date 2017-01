Zum evangelischen Kirchentag Ende Mai werden in Brandenburgs Landeshauptstadt rund 3.000 Privatquartiere für Gäste des Protestantentreffens gesucht. Potsdam sei "eine gastfreundliche Stadt", betonte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Dienstag zum Start der Potsdamer Bettenkampagne. Wer eine Schlafcouch oder ein Bett zur Verfügung stellen will, könne sich unter der "Schlummernummer 030/400399-200" melden. Für weitere 5.000 Besucher werden Gemeinschaftsquartiere in 18 Potsdamer Schulen angeboten.

Der Kirchentag, der in Potsdam ein Kulturprogramm und gesellschaftspolitische Debatten zu den Themen Umwelt, Migration, Klimawandel und den deutsch-polnischen Beziehungen anbietet, sei "eine sehr spannende Veranstaltung", sagte Jakobs. Das Programm richte sich auch an Menschen, die "mit Kirche nichts am Hut" haben, betonte der Oberbürgermeister: "Das ist die Mehrheit in Potsdam."

Die Potsdamer Privatquartiere sollen vor allem an Familien, Gäste ab 35 Jahren und Menschen mit Behinderungen vermittelt werden, sagte Kirchentags-Geschäftsführerin Sirkka Jendis. Ob Gastgeber und Gäste zueinander passen, werde von einem dafür zuständigen Team geprüft, hieß es.