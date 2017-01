Gleich bei seiner ersten Regierungserklärung musste Michael Müller (SPD) harte Kritik einstecken - auch aus den eigenen Reihen. Das rot-rot-grüne Bündnis ist schon jetzt in Bedrängnis, meint Thorsten Gabriel .

Fünf Wochen nach ihrem Start stehen die rot-rot-grünen Koalitionäre bereits mit dem Rücken zur Wand. Die Rede des Regierenden Bürgermeisters und die sich anschließende Debatte belegten dies in eindrucksvoller Weise.

Erstes Beispiel ist die Affäre Holm. Den Fall des Staatssekretärs mit Stasi-Vergangenheit seriös aufzuarbeiten und sich dann seiner Verantwortung zu stellen, das brauche eben Zeit, verkündete der Regierungschef - und erntete dafür Hohn-Rufe aus der Opposition. Denn wofür braucht es noch Zeit? Die Fakten sind schließlich nicht erst seit gestern bekannt. Sehenden Auges hat sich die Koalition hier in den vergangenen Wochen in eine Sackgasse treiben lassen, aus der sie ohne Gesichtsverlust und Selbstdemontage nicht mehr herauskommen wird. Neben aller überzogenen Polemik, die die Opposition hier wochenlang und auch heute im Parlament auffuhr, in einem hat sie recht: Führungsstärke hat Müller nicht bewiesen.