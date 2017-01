Morde unter NS-Herrschaft - Gedenken in Berlin und Brandenburg

Millionen Menschen wurden umgebracht, weil sie nicht den Nazi-Vorstellungen vom "erbgesunden, arischen Menschen" entsprachen - oder ihre Weltanschauung ablehnten: Juden, Homosexuelle, Sinti, Roma, Behinderte und viele mehr. An die Opfer wird am Freitag auch in Berlin und Brandenburg erinnert.