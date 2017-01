Unter den Toten des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz waren auch eine Frau und ein Mann aus Brandenburg. An sie und die anderen Opfer erinnerten am Mittwoch die Parlamentarier in Potsdam, bevor sie in die Debatte um die Bekämpfung des Terrors einstiegen.

Mit einer Gedenkminute für die Opfer des Berliner Terroranschlags hat der Landtag von Brandenburg am Mittwoch seine erste Sitzung im neuen Jahr begonnen. "Der Terrorakt hätte jeden treffen können. Dieser Anschlag gilt uns allen", sagte Landtagspräsidentin Britta Stark zum Auftakt in Potsdam. "Wir trauern um die Opfer."

Zugleich machte Stark klar, dass man in einer freien, demokratischen und weltoffenen Gesellschaft leben wolle und dafür eintreten müsse. "Unseren Lebensmut werden wir uns nicht durch Angst nehmen lassen. Wir müssen zusammenstehen – in Berlin und Brandenburg, in Deutschland, in Europa und überall in der Welt", sagte Stark.