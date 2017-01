Der ehemalige Berliner Staatssekretär, Michael Büge, koordiniert 2017 den Bundestagswahlkampf der AfD. Von 2011 bis 2013 war er in der Senatsverwaltung für Soziales tätig, aber wegen seiner Mitgliedschaft in einer Burschenschaft entlassen worden.

Burschenschaft oder ein Posten als Staatssekretär? Monatelang wurde über den Fall Büge in Berlin diskutiert. Am Dienstag beendete der Senat die Hängepartie um den Sozial-Staatssekretär.

Michael Büge hatte von 2011 bis 2013 als Sozialstaatssekretär unter Ex-CDU-Senator Mario Czaja gearbeitet. Im Jahr 2012 hatte es an ihm Kritik wegen seiner Mitglied in der Burschenschaft "Gothia" - einer schlagenden Verbindung, die sich nach Ansicht von Kritikern nicht stark genug gegen rechtes Gedankengut und die NPD abgrenzt. Trotzdem entschied Büge im Mai 2013, in der Vereinigung zu bleiben. Senator Czaja veranlasste daraufhin, Büge zu entlassen. Für die AfD stelle Büges Mitgliedschaft bei "Gothia" kein Problem dar, sagte Lüth.