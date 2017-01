Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verzichtet auf die Kommunikation über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich mache das ganz bewusst nicht", sagte Müller dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag). "Wenn man sich für einen solchen Kommunikationsweg entscheidet, muss man ihn gut, sauber und seriös betreiben. Das darf nicht nur eine Wahlkampfnummer sein." Er sehe nicht, dass er dazu den Zugang, die Zeit und die Kraft habe.

"Ich will mich nicht immer stärker unter Zeitdruck setzen lassen. Ich möchte politisch so arbeiten, dass ich mal eine Rücksprache halte oder etwas nachlese, um eine Position zu formulieren", betonte Müller. Twitter lebe davon, dass innerhalb von Sekunden reagiert werde. "Ich halte vieles, was dort passiert, für unseriös - und möchte mich daran nicht beteiligen. Wer konzeptionell in 140 Zeichen denkt, der wird den Herausforderungen von Politik und den Ansprüchen der Menschen oft nicht gerecht."