Der Berliner Mieterverein hat den Senat aufgefordert, mehr preisgünstigen Wohnraum in der Stadt zu schaffen. Der Vereinsvorsitzende Reiner Wild sagte am Samstag im rbb, auf landeseigenen Grundstücken müsse der Anteil an Sozialwohnungen deutlich erhöht werden. Außerdem brauche es mehr private Vermieter, die sich am sozialen Wohnungsbau beteiligten. Es brauche eine neue Form der Gemeinnützigkeit, so der Vereinsvorsitzende im Inforadio. Das zu schaffen, liege allerdings in der Hand der Bundesregierung.



Der rot-rot-grüne Senat will in den nächsten fünf Jahren 55.000 neue Wohnungen schaffen. Dies reiche jedoch nicht in Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung von 2016 in Berlin, so Wild. Aktuell zeichne sich ab, dass in der Stadt allein innerhalb eines Jahres 70.000 Menschen mehr leben. In den Jahren davor seien es jeweils 40.000 mehr gewesen.