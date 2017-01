Brandenburg Aktuell | 21.01.2017 | Tina Handel

Neue Mitglieder bei SPD, Linken und Grünen - Trump beschert linken Parteien Zuwachs

22.01.17 | 12:10 Uhr

Werden die Zeiten politischer? Seit dem Wahlsieg von Donald Trump bekommen SPD, Linke und Grüne viele neue Mitglieder - in Berlin, Brandenburg und bundesweit. In manchen Landesverbänden sind die monatlichen Eintritte dreimal so hoch wie sonst.

Nicht mehr abwarten, sondern politisch Position beziehen - zum Beispiel gegen den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump: Das wollte die 22-jährige Arabella Wintermayr aus Potsdam, als sie sich vor Kurzem entschied, Parteimitglied der Grünen zu werden. "Ich denke, die Politik von Populisten im Allgemeinen und die von Trump im Speziellen ist eine Politik, die sich auf einfache Lösungen fixiert", sagt Arabella. "Die populistische Politik macht große Versprechen, aber im Endeffekt ist sie den komplexen Anforderungen, die wir momentan auf der Welt haben, nicht gewachsen."



November 2016 - ein guter Monat für die SPD Brandenburg

Arabella Wintermayr ist in eine Partei eingetreten, der sie mehr Differenziertheit zutraut. Damit ist sie nicht alleine: Neben den Grünen profitieren Linkspartei und SPD in Berlin und Brandenburg von Trumps Wahl zum Präsidenten der USA. "Wir haben direkt an dem Tag, an dem Trump gewählt wurde, einen deutlichen Anstieg von Parteieintritten verzeichnet– vor allem über das Online-Formular", erklärt Klara Geywitz, die Generalsekretärin des SPD-Landesverbandes Brandenburg. "Das waren wohl Leute, die das Wahlergebnis in den USA emotional stark bewegt hat und die dann an den Computer gegangen sind und gesagt haben: Jetzt trete ich in die SPD ein." Im gesamten Monat November 2016 verzeichnete die SPD Brandenburg laut Geywitz doppelt so viele Parteieintritte wie im gleichen Monat des Vorjahres.

Fast zehnmal so viele Neueintritte wie an anderen Tagen

Die Berliner Linkspartei hat den Trump-Effekt ebenfalls bemerkt: "In den Tagen rund um die US-Wahl am 9. November 2016 hatten wir einen massiven Anstieg bei den Neueintritten", sagt Katina Schubert, Berliner Landesvorsitzende der Linken. Statt zwei Eintritten pro Tag seien es plötzlich 19 gewesen - eine Steigerung fast um das Zehnfache.

Trumps Siegesmonat, der November 2016, hat allen linken Berliner Parteien einen Mitgliederzustrom gebracht: 228 Neueintritte für die SPD - fast dreimal so viele wie im Vormonat Oktober, 200 bei den Linken, sogar 295 bei den Berliner Grünen. CDU, FDP und AfD spürten dagegen nichts vom Trump-Effekt: Die Zahl der Neueintritte lag bei diesen Parteien bei 24 beziehungsweise 50 Zugängen.



Trump macht die Deutschen politisch interessierter

Woher kommen die vielen neuen Parteieintritte? Politisiert sich die deutsche Gesellschaft gerade, wachgerüttelt durch das Wahlergebnis in den USA? Arabella Wintermayr beobachtet Anzeichen dafür in ihrem Alltag: "Leute in meinem Alter, die ich vor Trumps Wahl als gänzlich unpolitisch eingeschätzt habe, sprechen auf einmal über Politik."



Anett Seltz, Landesgeschäftsführerin der SPD Berlin, teilt diesen Eindruck: "Als Trump gewählt wurde, war auf einmal klar: Jetzt sind unsere Werte in Gefahr. Da ist ein Präsident, der Menschen mit Handicap diskriminiert, Frauenrechte mit Füßen tritt und homophobe Äußerungen macht. Da hat jeder gemerkt: Jetzt ist hier wirklich etwas im Busch."

Wie lange wirkt der Trump-Effekt?

Offen bleibt, ob der Trump-Effekt den linken Parteien in Berlin und Brandenburg nur kurz einen Schub gegeben hat oder er langfristig Auswirkungen hat. Jetzt müssen die Parteien zeigen, ob sie ihre neuen Mitglieder auf die Dauer halten können. Mit Informationen von Tina Handel, Raphael Jung & Florian Eckardt