Brandenburgs AfD-Chef Gauland verteidigt Höcke - "Wenn die Granaten einschlagen, steht man zusammen"

28.01.17 | 15:34 Uhr

Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke hatte vor einigen Tagen für bundesweite Empörung gesorgt, unter anderem, weil er das Holocaust-Mahnmal ein "Denkmal der Schande" nannte. Unterstützung bekommt Höcke jetzt erneut aus Brandenburg.



Brandenburgs AfD-Landeschef Alexander Gauland hat den Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke verteidigt. "Er hat nichts gesagt, wofür er sich schämen müsste", sagte Gauland am Samstag vor etwa 200 AfD-Mitgliedern in Rangsdorf (Teltow Fläming). "Auch ich hätte mir manches in Ton und Inhalt anders gewünscht. Aber, liebe Freunde, wenn die Granaten einschlagen, steht man zusammen", sagte Gauland und erhielt dafür lauten Applaus.



Höcke hatte mit seiner Forderung nach einer "180-Grad-Wende" im Umgang mit der deutschen Vergangenheit bundesweit für Empörung gesorgt. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sprach Höcke von einem "Denkmal der Schande". Gauland hat kein Verständnis für Ausschlussforderungen gegen Höcke. Er habe Großartiges für die Partei geleistet, das spreche zu seinen Gunsten: "Er gehört zu unserer AfD."



AfD stellt Liste für Bundestagswahl auf

Bei der Mitgliederversammlung der Brandenburger AfD sollten 20 Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl im September aufgestellt werden. Am Samstag begann die Vorstellungsrunde mit insgesamt 36 Kandidaten. Das Wahlergebnis wird frühestens am Sonntag erwartet.



Gauland selbst kandidiert ebenfalls für den Bundestag. Ob er auf den Spitzenplatz gewählt wird, war zunächst unklar. Spitzenkandidat soll nach Parteiangaben derjenige werden, der am wenigsten Nein-Stimmen erhält. Gauland betonte in seiner Bewerbungsrede, er wolle sich im Bundestag um die Außenpolitik kümmern. Es müsse mit Russland verhandelt werden.



Die AfD hat in Brandenburg etwas mehr als 1.000 Mitglieder und sitzt als Oppositionspartei im Landtag. Gauland tritt auch als Direktkandidat im Wahlkreis 63 an, der die Stadt Frankfurt (Oder) und den Kreis Oder-Spree umfasst.

Wenn Gauland geht, kommt Weiß in den Landtag

Gauland hatte Höckes Äußerungen bereits vor wenigen Tagen verteidigt: "Die Frage, ob man das mitten in die deutsche Hauptstadt stellen muss", sei vor der Errichtung des Mahnmals breit diskutiert worden. Dass Höcke diese Frage nun noch einmal aufgeworfen habe, tauge nicht zum Skandal. "Björn Höcke hat in keiner Weise Kritik an der Erinnerung an den Holocaust geübt." Zu Berichten, er könne als Bundestagsabgeordneter auch sein Landtagsmandat behalten, sagte er: "Ich habe nicht die Absicht, zwei Mandate wahrzunehmen." Dies sei lediglich als eine Übergangslösung denkbar gewesen, wenn er in die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags gewählt worden wäre. Damit war Gauland allerdings gescheitert. Für ihn rückt wahrscheinlich Jan-Ulrich Weiß in den Landtag nach. Weiß hatte im September 2014 eine Karikatur auf Facebook geteilt - und musste sich wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht verantworten. Das Gericht sprach ihn frei, es sah keinen antisemitischen Bezug. Ein von Gauland betriebenes Verfahren zum Parteiausschluss von Weiß scheiterte vor dem Bundesschiedsgericht der AfD.