Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist deutlicher als bislang auf Distanz zu dem stasibelasteten Baustaatssekretär Andrej Holm (Linke) gegangen. Die kritische Auseinandersetzung mit der Stasi-Vergangenheit Holms, der von den Linken für den Senat nominiert wurde, sei "noch nicht abgeschlossen", sagte Müller am Dienstag.



Ein Staatssekretär sei in einer besonderen Verantwortung, glaubwürdig mit seiner Biografie umzugehen und glaubwürdig zu agieren. Vor diesem Hintergrund finde er die letzten Interviews und öffentlichen Auftritte Holms schwierig, so Müller.



Der 46-jährige Stadtsoziologe Holm steht wegen seiner Stasi-Vergangenheit unter Druck. Holm hatte zwar seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Berliner Humboldt-Universität, seine Stasi-Tätigkeit nicht verschwiegen - wohl aber die Tatsache, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter war. Holm war in der Wendezeit 1989/1990 als junger Mann für knapp sechs Monate bei der Stasi, wo er unter anderem eine militärische Grundausbildung absolvierte.