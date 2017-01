Möglicher Kompromiss in Koalitionsdebatte - Müller stellt Lösung im Überwachungsstreit in Aussicht

08.01.17 | 11:58 Uhr

Mehr Videoüberwachung als wichtiger neuer Sicherheitsbestandteil - dieses Thema spaltet Rot-Rot-Grün. Am Montag will der Berliner Senat sein Sichheitspakt nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz verabschieden. Müller deutet eine mögliche Lösung des Streits an.



Verstärkte Videoberwachung ja - aber nur an wenigen Orten in Berlin: So könnte für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Lösung des Koalitonsstreits zur Sicherheit in der Stadt aussehen. Dem "Tagesspiegel" (Sonntag) sagte er: "Ich sehe Verhandlungsspielraum. Das könnte ein Projekt sein, begrenzt auf wenige Ort." Er rate hier "auf den Rat der Fachleute in der Polizei" zu hören. Die Videoüberwachung werde im Sicherheitspaket, das der Senat am Montag vorstellem, "eine Rolle spielen", sagte Müller dem Blatt.

Geisel-Vorschlag als Grundlage für Debatte um Überwachung

Die seit wenigen Wochen regierende Koalition aus SPD, Linken und Grünen streitet nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz über die nun daraus folgenden Verschärfungen von Sicherheit und Kontrollen in Berlin.



Zuletzt hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag seine Vorschläge für mehr Sicherheit in Berlin vorgestellt. Er will unter anderem mehr Videoüberwachung an Orten mit hoher Kriminalität sowie bei bestimmten Veranstaltungen. Kameras an solchen Orten seien ein "zusätzliches nützliches Instrument für die Berliner Polizei zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben", heißt es in dem Papier. Der Einsatz der Polizei soll Geisel zufolge wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden.

Linke ist dagegen, die Grünen zeigen sich offen

Die Linke aber lehnt bislang das Vorhaben des Innensenators ab. Die Partei sieht trotz des Terroranschlags vom Breitscheidplatz keine stichhaltigen Argumente für mehr Kameras.



Auch die Grünen sind eher skeptisch. Videoüberwachung sei kein effektives Instrument, hieß es. Allerdings schloss die Partei auch nicht aus, mit zusätzlichen Kameras die Polizeiarbeit zu unterstützen.



Müller kündigte an, dass das Sicherheitspakt eine "Stärkung und Qualifizierung des Sicherheitspersonals" vorsehe. Zudem werde die Sozial- und die Jugendarbeit in diesem Bereich verbessert. Müller kündigte weiter neue Regelungen für einen Dialog mit den muslimischen Gemeinden und über die Ausbildung von Imamen an.



Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten am Samstag angekündigt, neue und bessere Videokameras an seinen U-Bahnhöfen einsetzen zu wollen. Das Unternehmen begründete diesen Schritt allerdings nicht mit der nun verschärften Sicherheitslage im öffentlichen Raum, sondern als Reaktion auf Videoabfragen bei der BVG durch die Polizei, etwa wegen des so genannten U-Bahn-Treters am Bahnhof Herrmannstraße, der eine Frau die Treppe heruntergestoßen hatte.