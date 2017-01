Selbstkritik der Linken nach Holm-Rücktritt - "Dynamik einer solchen Debatte unterschätzt"

16.01.17 | 19:26 Uhr

Nach dem Rücktritt des wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Berliner Staatssekretärs Andrej Holm beginnt die Linke mit der Aufarbeitung des Falls. Die Fehler müssten jetzt analysiert werden, hieß es von der Berliner Fraktionsspitze.

Nach dem Rücktritt des Berliner Bau-Staatssekretärs Andrej Holm (parteilos) vor dem Hintergrund der Debatte um seine Stasi-Vergangenheit hat die Linke eigene Fehler eingeräumt. Holm war von der Linken berufen worden. "Wir haben es 27 Jahre nach der Wende unterschätzt, welche Dynamik eine solche Debatte entwickelt", sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, am Montag dem rbb.

Programmtipp Radioeins | 16.01.2017 - Live vom "radioeins und Freitag-Salon"

"Das müssen wir uns auch selbstkritisch vornehmen, was wir da falsch eingeschätzt haben", so Wolf im Interview mit der rbb-Welle Radioeins. Dazu gehöre auch, "dass wir Andrej Holm, der ja im politischen Bereich bisher nicht mit solchen Situationen zu tun hatte, nicht vernünftig vorbereitet haben", so Wolf weiter.

Müller forderte den Rücktritt

Der 46-jährige Stadtsoziologe Andrej Holm war am Montagvormittag von seinem Amt als Berliner Bau-Staatssekretär zurückgetreten. Damit kam er einer von Regierungschef Michael Müller (SPD) geforderten Entlassung aus dem rot-rot-grünen Senat zuvor. Als Grund nannte er in einer Erklärung auf seiner Internetseite: "In den letzten Tagen haben mir SPD und Grüne deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen." Nun ziehe er eine Reißleine. Vor gut einem Monat war er von der Linken in die rot-rot-grüne Landesregierung berufen worden. Nach einer wochenlangen Debatte über falsche Angaben Holms zu seiner hauptamtlichen Stasi-Mitarbeit hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstag die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) aufgefordert, die Entlassung Holms einzuleiten. Holm habe in der Debatte um seine falschen Angaben gezeigt, dass er für ein Regierungsamt ungeeignet sei, so Müller.

"Komplizierter, als ein Fragebogen es hergibt"

Die Linke sei noch immer "mit dem Stigma als Nachfolge-, Nachfolge-, Nachfolgepartei der SED belegt", sagte Linken-Fraktionschef Wolf. Damit einher gehe die Meinung, dass die Linke es mit der Aufarbeitung von Stasi-Themen nicht so ernst meine und dabei nicht so glaubwürdig sei. "Damit müssen wir umgehen." Selbstverständlich habe sich die Linke immer wieder mit der DDR-Geschichte auseinandergesetzt und auch eine Reihe von Veranstaltungen gemacht. Dazu, dass Andrej Holm in einem Personalbogen der Berliner Humboldt-Universität (HU) seine hauptamtliche Stasi-Mitarbeit nicht angegeben hatte, betonte Wolf: Die Linke sei überzeugt, dass Andrej Holm nicht wissentlich Falschaussagen gemacht habe. "Es ist komplizierter, als ein Fragebogen es hergibt", so Wolf. Inzwischen hätten auch diejenigen, die den Fragebogen damals Anfang der 90er Jahre entwickelt haben, eingeräumt, dass er für die Beurteilung von Biografien wie die Andrej Holms nicht tauge. Der Soziologe hatte 2005 bei seiner Einstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berliner HU in einem Personalbogen verschwiegen, dass er kurz vor dem Mauerfall fünf Monate lang hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi war.



Das linke Bündnis "Blockupy" hat für Montagabend zu einer "Kundgebung gegen die Entlassung Andrej Holms" aufgerufen. Sie soll vor dem Maxim Gorki Theater stattfinden. Im Theater will der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit dem Publizisten Jakob Augstein über die erste rot-rot-grüne Landesregierung in unter SPD Führung in Deutschland sprechen. Das Gespräch ist Teil des regelmäßigen politischen Diskussionsformats "Radioeins und Freitag Salon" und wird live von Radioeins übertragen.

Kein Rückzug aus der Stadtpolitik

Andrej Holm wirft seinen Kritikern in seiner Rücktrittserklärung vor, es gehe nicht nur um seine Zeit bei der Stasi, sondern "vor allem um die Angst vor einer Wende im Bereich der Stadt- und Wohnungspolitik". Sein Rücktritt sei kein Rückzug aus der Stadtpolitik, schreibt Holm weiter. Um über die Zukunft einer sozialen Wohnungspolitik zu diskutieren, lud er am Montagabend zu einer öffentlichen Diskussion ein. Bei der Veranstaltung betonte er, dass er mit seinem Rücktritt ein Scheitern der rot-rot-grünen Landesregierung habe verhindern wollen. Die Alternativen zu einer Regierung aus SPD, Linken und Grünen seien noch viel schlimmer, so Holm.

Linke: Rückschlag im Bemühen um einen spürbaren Politikwechsel

Auch Fraktionschefin Carola Bluhm übte Selbstkritik. Die Fehler, die gemacht worden seien, würden nun analysiert, kündigte sie im rbb-Inforadio an. Zugleich beklagte sie, dass die rot-rot-grüne Koalition im Fall Holm nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen ist. Die Streitigkeiten um die Personalie Holm seien ein Rückschlag im Bemühen um einen spürbaren Politikwechsel, so Bluhm. Sie forderte, dass der künftige Umgang der Koalitionspartner so bald wie möglich vertraulich in einem Koalitionsausschuss besprochen werden sollte. Zu einem möglichen Austritt der Linken aus der Koalition wollte Bluhm nichts sagen. Die linke Sozialsenatorin Katrin Lompscher erklärte am in der rbb-Abendschau, dass die Lage zwar ernst sei, sie aber auch eine ernstzunehmende Bereitschaft sehe, in der rot-rot-grünen Koalition weiterzuarbeiten.

Reaktionen auf den Rücktritt Holms Die Linke Neben den Fraktionsvorsitzenden Carola Bluhm und Udo Wolf äußerte sich auch die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), in deren Verwaltung Holm Staatssekretär war. Sie bezeichnette Holms Rücktritt als "bitter und dennoch nachvollziehbar". Der politische Rückhalt in der Koalition für ihn sei nicht stark genug gewesen. Für eine Entlassung Holms - deren Vorbereitung der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) von ihr erbeten hatte - bestünden aus ihrer Sicht jedoch aufgrund der Informationen über seine Stasi-Tätigkeit und seines Umgangs damit "keine hinreichenden Gründe" . Mit seiner mietenpolitischen Expertise und der großen Unterstützung aus der Stadtgesellschaft bleibe der Stadtsoziologe auch nach seinem Rücktritt "ein wichtiger Impuls- und Ratgeber", erklärte Lompscher.

SPD "Wir sollten diese Personalie nicht überbewerten ", sagte Mark Rackles, stellvertretender Vorsitzender der Berliner SPD auf der rbb-Welle Radioeins. "Es ist ein bisschen tragisch, finde ich persönlich, weil ich Herrn Holm auch schätze als kritischen Geist." Aber in einer Koalition - gerade einer rot-rot-grünen - brauche man Glaubwürdigkeit. Das sei "ein entscheidender Faktor" gewesen.

Bündnis 90/Die Grünen Die Fraktionschefs der Berliner Grünen , Antje Kapek und Silke Gebel, bedauerten "die Verbitterung , die in Andrej Holms Erklärung zum Ausdruck kommt". Die Debatte werde weder ihm noch der nötigen Aufarbeitung von DDR-Unrecht gerecht. Sein Rücktritt mache jedoch "den Weg frei, dass die Koalition jetzt mit ganzer Kraft ihre Arbeit (...) fortsetzen kann". Die grüne Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop betonte, es werde keine Kurskorrektur bei der Wohnungspolitik der rot-rot-grünen Koalition geben. Soziale Mieten- und Wohnungspolitik sei ein Kernanliegen der Koalition und des Senats und dabei bleibe es.

CDU "Holms selbstgerechte Rücktrittserklärung verdeutlicht abermals, dass er die zwingenden Gründe des längst überfälligen Rückzuges noch immer nicht verstanden hat", sagte der Vorsitzende der oppositionellen Berliner CDU-Fraktion , Florian Graf, laut einer Mitteilung. Die Krise der Koalition halte an: "mit dem ungeklärten Machtkampf der SPD, der desaströsen koalitionsinternen Stimmung, gegenseitiger Blockade etwa beim Sicherheitspaket zur Videoüberwachung". Von gutem Regieren sei sie weit entfernt.

AfD Das Gesamtbild der Koalition bleibe auch nach Holms Rücktritt "desaströs" , erklärte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus , Georg Pazderski, mit Verweis auf die beiden Staatssekretäre der SPD, Björn Böhning und Sawsan Chebli. Böhning, Chef der Senatskanzlei, steht im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung im Jahr 2015 im Verdacht der Vorteilsnahme. Bei Cheblis Berufung zur Staatssekretärin für die Koordination von Bundesangelegenheiten war Kritik laut geworden. Grund waren Aussagen Cheblis zur Scharia in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Damit seien die nächsten Personaldebatten vorprogrammiert , so Pazderski.





FDP Holm bestätige in seiner Rücktrittserklärung, "dass er die an ihm geübte Kritik nicht verstanden hat", so der Fraktionsvorsitzende der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja. Regierungschef Michael Müller (SPD) habe sich mit seinem Vorgehen "fast schon lächerlich und zum Gespött der ganzen Stadt gemacht". Im Hinblick auf ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene habe die Berliner Koalition "unter Beweis gestellt, dass solch ein Bündnis für den Bund überhaupt keine Option sein kann", so der Oppositionspolitiker.

Die rot-rot-grüne Landesregierung steckt nun knapp sechs Wochen nach dem Start in der ersten großen Krise. Die Linke hatte Müller nach dessen Entlassungsforderung unabgestimmtes Vorgehen vorgeworfen. Denn eigentlich hatten die Partner verabredet, vor einer Entscheidung über die Zukunft Holms eine Stellungnahme der HU abzuwarten, die für Mittwoch angekündigt ist. Vor dem Fall Holm hatte bereits ein Streit über verschärfte Sicherheitsmaßnahmen nach dem Anschlag auf Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche die neue Koalition belastet.