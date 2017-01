Müllers öffentliche Ankündigung, Holm wegen falscher Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit zu entlassen, hatte am Wochenende bei den Linken Empörung ausgelöst und zu einem handfesten Koalitionskrach geführt. Die Linken hatten den parteilosen Holm als Baustaatssekretär in den Senat entsandt und bis zuletzt an ihm festgehalten. Am Montag trat Holm zurück, am Mittwoch verlor er auch seinen bisherigen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität.