Der Berliner Senat will am Dienstag einen Nachtragshaushalt beschließen. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) stellt dazu die Zahlen vor. Insgesamt hat der Nachtragshaushalt ein Volumen von gut 300 Millionen Euro.

Anfang Januar hatte der rot-rot-grüne Senat ein 100-Tage-Programm vorgestellt und wichtige Projekte für die nächste Zeit vorgestellt.



So sollen in einem ersten Schritt 100 Millionen in die maroden Schulen fließen. Zehn Millionen Euro sollen in den Radverkehr investiert werden. Mehr Personal in den Bezirken lässt sich Rot-Rot-Grün zunächst 50 Millionen kosten. Von den Mitteln soll auch die Ausstattung der Polizei verbessert werden.