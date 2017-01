Ein Bündnis von Bürgerrechtsorganisationen und Journalisten hat sich beim Verfassungsgericht in Karlsruhe über den sogenannten "Datenhehlerei"-Paragrafen beschwert. An der von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) koordinierten Aktion beteiligten sich die Redaktion von netzpolitik.org um den Journalisten Markus Beckedahl sowie die Organisation Reporter ohne Grenzen. Auch die Investigativjournalisten Peter Hornung, der für den NDR zu den Panama Papers arbeitete, und Hajo Seppelt, der für die ARD über Doping berichtet, unterstützen die Beschwerde, die bereits im Dezember eingereicht wurde. Das gab das Bündnis am Donnerstag bekannt.

Ihrer Ansicht nach ist der neue Paragraf im Strafgesetzbuch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Der Paragraf ist seit dem 18. Dezember 2015 in Kraft und stellt den Umgang mit Daten unter Strafe, die rechtswidrig erworben wurden. Das Strafmaß reicht von Geldstrafen bis zu drei Jahren Gefängnis. In erster Linie soll damit der Handel mit gestohlenen Nutzerdaten, etwa von Kreditkarten, bestraft werden.

Netzpolitik.org und andere Journalisten sehen aber auch Investigativreporter in Gefahr, mit dem "Datenhehlerei"-Paragrafen in Konflikt zu kommen. Wer mit "geleakten" Daten arbeite, bewege sich in einem "strafrechtlichen Minenfeld", da der Paragraf keine ausreichend klar formulierten Ausnahmen zum Schutz der Presse biete. Das Bündnis will deshalb erreichen, dass das Verfassungsgericht in Karlsruhe den Paragrafen für nichtig erklärt.