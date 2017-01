Unbekannte zünden Fahrzeug in Berlin-Britz an

In Berlin-Britz haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen PKW angezündet. Wie die Neuköllner Falken mitteilten, handelt es sich um das Fahrzeug einer Gruppenleiterin der sozialistischen Jugendorganisation. Die Frau konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzfahrzeuge selbst löschen, wie die Neuköllner Falken rbb|24 erklärten. Der Brandsatz habe offenbar auf einem der Vorderreifen gelegen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Die Falken gehen davon aus, dass der Anschlag von Rechtsextremen verübt wurde.

Auch die Polizei meldete ein brennendes Auto an der Britzer Hufeisensiedlung. Auf Nachfrage von rbb|24 wollte sie zwar nicht bestätigen, dass es sich um den PKW der Gruppenleiterin handelte, weil sie grundsätzlich keine personenbezogenen Daten herausgebe. Eine Sprecherin erklärte aber, es handele sich um ein Fahrzeug, das von einer "ehrenamtlich sozialpolitisch tätigen Frau" genutzt werde.

Neukölln Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte am Samstag, sie sei erschüttert über den erneuten Brandanschlag auf das Umfeld der Neuköllner Falken.

Die Neuköllner Falken waren in den letzten Jahren schon mehrfach das Ziel von Anschlägen, offenbar aus der rechtsextremistischen Szene. Zuletzt wurde vor rund drei Monaten ein Fahrzeug der Jugendorganisation angezündet. Im Jahr 2011 wurde das Anton-Schmaus-Haus (ASH) in Britz in Brand gesteckt. 2012 wurde an eine Wand "Ihr interessiert uns brennend" geschmiert, eine von mehreren Schmierereien und Hakenkreuzen. Seitdem wird das ASH mit massiven Zäunen, Sicherheitsanlagen und Überwachungstechnik sowie der Polizei geschützt.