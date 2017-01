In einem offenen Brief wendet sich die Präsidentin der Humboldt-Universität an jene Studenten, die aus Protest gegen die Entlassung Andrej Holms seit Tagen das sozialwissenschaftliche Institut besetzt halten. Sabine Kunst macht ihnen nun ein Angebot.

Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, hat in einem offenen Brief die Studenten aufgefordert, die Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts zu beenden. Die Studenten halten das Institut besetzt, seit Kunst bekannt gegeben hat, Andrej Holm entlassen zu wollen.

Sie lädt die Studierenden aber ein, sich für Projekt-Tutorien zu bewerben und selbst aktiv eine kritische Stadtsoziologie mitzugestalten. "Ich befürworte ausdrücklich, dass die kritische Stadtforschung an der HU im bisherigen Umfang weitergeführt und dies bei der Neubesetzung und Vergabe von Lehraufträgen entsprechend berücksichtigt wird", sagt sie. Für einen Dialog sei es aber nötig, dass die Besetzung beendet und der normale Lehrbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Antwort der Aktivisten kam schnell via Twitter: "1. Wir sind Student*innen. 2. Nein."

Holm lehrte an der HU Stadtsoziologie und ist bei den Studenten wegen seiner kritischen Haltung beliebt. Die Protestler hatten in einer Pressekonferenz ihren Widerstand gegen die Entlassung Holms mit politischen Forderungen verknüpft. Wohnungspolitik müsse im Interesse der Mieter und nicht der Investoren gestaltet sein, hieß es etwa, und der städtische Lebensraum müsse durch die Bewohner der Stadt organisiert werden. Auch Mietobergrenzen für den sozialen Wohnungsbau wurden gefordert, sowie "die juristischen Lücken der Mietpreisbremse zu schließen".

Kunst geht in ihrem Brief darauf ein, macht aber auch klar, dass sie dafür nicht verantwortlich sei: "Wir haben den politischen Impuls des Protestes verstanden. Viele Forderungen im Besetzungsmanifest richten sich aber nicht an die HU, sondern an die Politik und müssen auch dorthin adressiert werden."