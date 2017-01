Inforadio | 24.01.2017 | Martin Adam

"Vernünftige Informationen statt Propaganda" - Türkische Exil-Journalisten starten Online-Portal

24.01.17 | 18:05 Uhr

Der türkische Ex-Chefredakteur Can Dündar musste sein Land wegen regimekritischer Berichterstattung verlassen - wie viele andere seiner Kollegen. Um weiterhin arbeiten zu können, hat er mit dem Recherchebüro "Correctiv" in Berlin die Webseite "Özgürüz" gegründet. Von Martin Adam

Draußen: etliche Polizisten in Uniform. Drinnen, in der Redaktion: Beamte in Zivil. Ohne Personenschutz kann der türkische Journalist Can Dündar nicht mehr auftreten - auch nicht im deutschen Exil. In der Türkei wurde der ehemalige Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" wegen regierungskritischer Berichte zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Einem Attentat konnte er nur knapp entgehen. In der Türkei kann er nicht mehr arbeiten. "Die Türkei ist inzwischen weltweit das größte Gefängnis für Journalisten. Etwa 150 Journalisten sind in Haft und eine freie Presse gibt es nicht mehr", sagt Dündar.

Das Team von "Özgürüz"

"Unser Ziel ist ein 24 Stunden Online-Fernsehprogramm"

"Özgürüz" - wir sind frei - heißt die Webseite, auf der türkische Journalisten trotz der Repressionen weiter über die Türkei berichten wollen. Wenn nicht von dort, dann eben aus Berlin. Can Dündar hat die Seite gemeinsam mit dem Recherchebüro "Correctiv" gegründet. Seit Montagnacht ist "Özgürüz" online.



"Die Leute brauchen vernünftige Informationen, um über die Zukunft entscheiden zu können. Und die bekommen sie nicht", sagt Can Dündar. "Es geht uns nicht um Propaganda oder etwas Radikales, wir werden einfach unseren Job machen. Wir fangen an mit Nachrichten und Artikeln, dann Videos. Unser Ziel ist ein 24-Stunden-Online-Fernsehprogramm."



Auch "taz" bietet Plattform für türkische Journalisten

"Özgürüz" richte sich vor allem an türkische Zuschauer in der Türkei - aber auch hier in Deutschland, sagt Can Dündar. Und der Bedarf an alternativen Nachrichten über die Türkei scheint groß zu sein. Denn auch die "taz" hat vor wenigen Tagen ein Projekt mit der gleichen Idee gestartet: die "taz gazete". Auch hier will man türkischen Journalisten eine Plattform geben, auch hier die Zensur über eine Online-Plattform umgehen. Und: Wie "Özgürüz" erscheint auch die "taz gazete" zweisprachig - denn auch deutsche Leser und Zuschauer sollen folgen können. Das sei jedoch gar nicht so einfach, erklärt taz-Redakteurin Fatma Aydemir.

"Man kann bestimmte Themenkomplexe nicht einfach anreißen und davon ausgehen, dass das jeder so versteht. Deswegen geht es nicht darum, eins zu eins sprachlich zu übersetzen, sondern auch um eine Art 'cultural copy editing'. Das heißt, bestimmte Angelegenheiten nochmal deutlicher in einem Beisatz zu erklären", sagt Fatma Aydemir.

Keine Konkurrenz zwischen Angeboten

"taz" und "Correctiv", "gazete" und "Özgürüz" - das selbe Konzept. Als Konkurrenz sehen sich die beiden Türkei-Redaktionen trotzdem nicht. "Ich glaube, bei diesem Thema macht es keinen Sinn zu konkurrieren, weil wir in Prinzip sehr ähnliche Ziele verfolgen und von einem sehr ähnlichen Background kommen", meint Fatma Aydemt. "Ich würde eher sagen, wir unterstützen einander. Es ist vielleicht besser, dass mehrere Angebote nebeneinander existieren." Auch Can Dündar findet, wenn in der Türkei die Pressefreiheit eingeschränkt wird, müsse es eben außerhalb umso mehr Stimmen geben.