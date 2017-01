Am Donnerstag ist es einen Monat her, dass der Attentäter Anis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg raste - und noch immer liegen elf Patienten in Berliner Krankenhäusern. Acht von ihnen sind schwerverletzt. Das teilte die Sprecherin des Berliner Senats, Claudia Sünder, am Mittwoch dem rbb mit. 45 Patienten konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen.