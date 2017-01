Das Otto-Suhr-Institut in Berlin prüft Antisemitismus-Vorwürfe gegen eine Dozentin. Diese soll auf ihrem Blog den Staat Israel verunglimpft und dessen Existenzrecht bestritten haben.

Das Berliner Otto-Suhr-Institut (OSI) an der Freien Universität (FU) Berlin prüft derzeit Antisemitismus-Vorwürfe gegen eine Dozentin. Das politikwissenschaftliche Institut werde "unverzüglich eine wissenschaftliche Untersuchung der Vorwürfe einer israelfeindlichen oder gar antisemitischen Publikationspraxis der Lehrbeauftragten vornehmen", heißt es in einer auf der OSI-Homepage veröffentlichten Stellungnahme der Institutsgeschäftsführung. Die Dozentin werde "zumindest bis zur Klärung der Vorwürfe" am OSI keinen weiteren Lehrauftrag erhalten.