Initiativen wollen sich rechtlich stärken - A10-Anrainer reichen beim Bundestag Petition gegen Lärm ein

18.01.17 | 11:52 Uhr

Wieviel Autobahn ist den Anwohnern zumutbar? Gleich mehrere Bürgerinitiativen entlang der A10 wollen gegen den Lärm vorgehen und haben eine Petition beim Bundestag eingereicht. Konkret geht es um Tempolimits, Straßenbelag und Lärmschutzwände.

Mit einer Petition an den Bundestag wollen Brandenburger Bürgerinitiativen einen besseren Lärmschutz am Berliner Autobahnring A10 erreichen. Wie ein Sprecher der Initiative rbb24 sagte, ist der Antrag am 9. Dezember beim Petitionsausschuss des Bundestag eingereicht worden, aber noch nicht angenommen worden. Das könne zwischen zwei und acht Wochen dauern, sagte der Klaus Hommel aus Fredersdorf weiter. Nichtsdestotrotz können sich Interessierte den Petitionstext und weitere Informationen zum Lämschutz auf der Website der Initiative anschauen.



Mehr zum Thema Zwischen Dreiecken Potsdam und Nuthethal - Südliche A10 wird für vier Jahre zur Großbaustelle Zwei große Baustellen in Brandenburg sorgen ab dieser Woche für erhebliche Verkehrseinschränkungen: An der B96a am Flughafen Schönefeld erhält die Bundesstraße einen neuen Belag. Noch umfangreicher ist anderer Baustart: Zwischen den Dreiecken Potsdam und Nuthethal bekommt die Autobahn A10 zwei zusätzliche Spuren.

Petition soll auch anderen deutschen Gemeinden helfen

Peter Kleffmann, eine weiterer Sprecher der in der "Initiative Lärmschutz" vereinten Bürgerinitiativen argumentiert, mit der für einen besseren Lärmschutz soll nicht nur den Anwohnern am Berliner Autobahnring A10 geholfen werden. "Damit helfen wir auch anderen Gemeinden in Deutschland, die vor ähnlichen Problemen stehen wie wir", so Kleffmann. Lärmschutzpläne von Kommunen sollen mittels der Petition einen höheren rechtlichen Status erhalten, sagte der Sprecher aus Fredersorf rbb|24. "Sie dürfen nicht mehr einfach so vom Tisch gewischt werden können", so Hommel. Er wünscht sich für seine Gemeinde Tempolimits auf der Autobahnen in den Abend- und Nachtstunden, etwa 80 Kilometer pro Stunde (km/h) für Pkw und 60 km/h für Lkw. Der Zeitverlust für die Fahrzeug sei nicht wesentlich, sagte Hommel weiter.

Der Berliner Ring gehört zu den am stärksten befahrenen Fernstraßen Deutschlands. Seit den 90er Jahren wird die Autobahn sechs- und auf einem Abschnitt sogar achtspurig ausgebaut. Gegen den zunehmenden Verkehrslärm haben sich Bürgerinitiativen in den kleineren Gemeinden Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Leegebruch, Klein Ziethen (alle Oberhavel) sowie in Fredersdorf-Vogelsdorf, Hennickendorf und Rüdersdorf (alle Märkisch-Oderland) gebildet.

A10-Abschnitt im Süden Berlins stark frequentiert

Besonders viel Verkehr gibt es auf dem südlichen Teil der A10, der aktuell auf 8,2 Kilometer zwischen den Autobahndreiecken Nuthetal und Potsdam bis 2020 auf acht Fahrspuren verbreitert wird. Täglich rollen an der Abfahrt Michendorf auf deisem Abschnitt etwa 100.000 Fahrzeuge vorbei, etwa ein Viertel davon sind Lkw. Prognose erwarten für das Jahr 2025, dass an der gleichen Stelle täglich 126.000 Fahrzeuge vorbeifahren werden. Ein Grund ist der stark zunehmende Güterverkehr in Form von Lkw.



Flüsterasphalt beim achtspurigen Ausbau durchgesetzt

Nach Angaben der Initiative "Lärmschutz jetzt" sei bereits erreicht worden, dass beim A10-Ausbau im Süden Berlins auf der Fahrbahn ein großporiger Straßenbelag verwendet wird – sogenannter Flüsterasphalt - und Lärmschutzwände errichtet werden. Mehrere Anwohner der Gemeinde Ferch (Potsdam-Mittelmark) gingen demnach mit ihren Forderungen nach einem noch weiter gefassten Ausbau der A10 mit Flüsterasphalt jedoch leer aus.

Kommunen fehlen rechtliche Mittel

Besonders betroffen vom Autobahnlärm ist die Gemeinde Birkenwerder im Norden Berlin, denn die A10 führt dort direkt durch die 8.000-Einwohner-Gemeinde. Zwar gibt es einseitige Lärmschutzwände, die jedoch nicht ausreichend seien, so der Initiativen-Sprecher Kleffmann. Eine Überdachung der Fahrbahn sei sinnvoller, so Kleffmann koste aber Geld, das der für den Ausbau zuständige Bund nicht locker machen wolle. Dem Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen gehe es nicht darum, den Ausbau der A10 zu verhindern. Ihnen gehe es um eine Stärkung der Gemeinden. Laut EU-Bestimmungen, die 2005 in nationales Recht umgesetzt wurden, müssen Städte und Gemeinden dokumentieren, wie sich Lärm und Verkehr bei ihnen entwickelt. Sie sind zudem angehalten Aktionspläne zu erstellen, die alle fünf Jahre erneuert werden sollen. Wie die Sprecher der Initiativen sagen, haben die Kommunen dafür jedoch nicht die rechtlichen Mittel, sie auch umzusetzen. Dies soll mit der Petition beim Bundestag geändert werden.



Landespolitik soll sich auch mit der Petition beschäftigen

Das Thema könnte auch die Brandenburger Politik beschäftigen. Die Bürgerinitiativen wollen nach eigenen Angaben eine ähnliche Petition im Landtag einbringen, möglicherweise noch im Frühjahr. Darin soll Brandenburg als Bundesland aufgefordert werden, auch im Bundesrat den Gemeinden beim Lärmschutz den Rücken zu stärken.