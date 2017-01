Solidarität mit Irmela Mensah-Schramm - Unterstützer sammeln Unterschriften für "Polit-Putze"

13.01.17 | 16:33 Uhr

Sie geht seit Jahren mit der Sprühflasche gegen Hassbotschaften vor, zuletzt wurde Irmelah Mensah-Schramm zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ein "Merkel muss weg" übermalt hatte. Eine Online-Petition solidarisiert sich nun mit der selbsternannten "Polit-Putze".

"Solidarität mit Irmela Mensah-Schramm!" lautet der Titel der Online-Petition bei change.org. Der Verein Erinnern und VerANTWORTung hat zu der Unterschriftenaktion aufgerufen. Damit wollen die Initiatoren sich hinter die selbst ernannte "Polit-Putze" stellen, die mit Sprühflasche Hass-Parolen und Nazi-Graffitis beseitigt. Ins Netz gestellt hat sie die Userin Katja Almstedt. In der Begründung für die Petition heißt es: "Für viele von uns ist sie ein Vorbild in ihrem unermüdlichen Engagement, das Beschimpfungen durch Herumstehende und selbst Angriffen auf ihre körperliche Unversehrtheit standhält."



Zur Petition www.change.org - Solidarität mit Irmela Mensah-Schramm !

Verfahren wurde nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt

Im Mai hatte die Rentnerin in einem Fußgängertunnel in Zehlendorf aus dem Graffiti "Merkel muss weg!" - "Merke! Hass weg" gemacht. Jemand rief die Polizei. Mensah-Schramm wurde daraufhin angezeigt, Anfang September erhielt sie den Strafbefehl. Wegen Sachbeschädigung sollte sie 450 Euro zahlen, doch sie legte dagegen Berufung ein. Der Verhandlungstermin war daraufhin für Anfang Oktober angesetzt worden. Einen Anwalt hatte sich Mensah-Schramm nicht genommen, sie verteidigte sich selbst.

Die Staatsanwältin verneinte in dem Gerichtstermin, als der Richter fragte, ob man das Verfahren wegen Geringfügigkeit einstellen könne. Mensah-Schramm, so die Staatsanwältin, habe durch ihr Übersprühen das Graffiti schließlich noch größer gemacht und zeige außerdem keine Reue. Im Plädoyer zweifelte sie die Vorbildwirkung dieses Protests an und forderte eine Geldstrafe von 1.800 Euro. Anfang Oktober erhielt sie in Berlin einen Strafbefehl wegen des Übermalens von Hassparolen. Gegen das Urteil über die Zahlung von 1.800 Euro legte sie Widerspruch ein.

Kommentare der Petition werden zum Buch

Bislang haben fast 37.000 User (Stand: Freitag, 13.01, 16 Uhr) die Petition unterschrieben. Am Sonntag soll sie vom Netz gehen. Die Initiatoren wollen den Angaben zufolge dann die Unterschriften und Kommentare sichten und eine Auswahl in Buchform bringen, das am 26. Januar Irmela Mensah-Schramm übergeben werden soll. Unter anderem heißt es in den Kommentaren der Unterschreibenden, diese Frau verdiene Anerkennung und keine Verurteilung. Die Anklage sei das Verrückteste, was Behörden hätten "verzapfen können". Ein anderer schreibt: "Ich unterschreibe, weil es öffentlich werden muss, wenn die Justiz sich lächerlich macht."



Vielfach ausgezeichnet für ihr politisches Engagement

Im Petitionstext wird argumentiert, dass "Frau Mensah-Schramm nicht vom Wunsch getrieben wird, Wände im öffentlichen Raum mit 'Graffitis' zu beschädigen. Im Gegenteil: Sie entfernt seit drei Jahrzehnten in Berlin und anderen deutschen Städten Hassparolen an öffentlichen Wänden." Für ihr Engagement ist die "Polit-Putze" mehrfach ausgezeichnet worden, etwa 1996 mit der Bundesverdienstmedaille, die sie aus Protest gegen die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an das ehemalige SS-, danach NPD- und spätere CDU-Mitglied Heinz Eckhoff zurückgegeben habe. Sie bekam außerdem unter anderem den Göttinger Friedenspreis und den Dresdner Erich-Kästner-Preis.

Mensah-Schramm ist Teil eines Schul-Projekts

Der Verein, der die Petition ins Netz gestellt hat, macht nach eigenen Angaben auch Gedenkarbeit an Berliner Schulen mit dem Projekt "Trost durch Tat". Innerhalb dieser Arbeit gehe Irmela Mensah-Schramm seit vielen Jahren in Schulen und berichte den Schülern von ihren Erfahrungen bei ihren Aktionen.



Diese Frau stehe nun vor Gericht – und werde verurteilt, heißt es weiter. In einer gesellschaftlichen Situation, in der Hassschmierereien, Verunglimpfungen, Gewaltandrohungen und Pöbeleien das gesellschaftliche Klima unerträglich vergiften würden. "Wir, die wir seit Jahrzehnten die unerschrockene Arbeit von Irmela Mensah-Schramm kennen und bewundern, sind über diesen Prozess, sein fragwürdiges Urteil und die Fortsetzung in einem Berufungsverfahren empört."