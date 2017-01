Wer von der Bernauer Straße vom Prenzlauer Berg kommend in Richtung Moabit fährt, kommt in den meisten Fällen durch die Invalidenstraße. In einer großen S-Kurve wird er dabei am Nordbahnhof vorbei erst links, dann rechts herum durch die Caroline-Michaelis-Straße geleitet. In Stoßzeiten keine angenehme Strecke, die Häuser stehen dicht, die Autos auch, bei Stau wird die Luft dick.

An 16 verschiedenen Orten messen so genannte BLUME-Sensoren in Berlin Feinstaub, Stickstoffdioxid und andere Schadstoffe. So befinden sich zum Beispiel Messpunkte in der Brückenstraße, in der Frankfurter Allee oder am Bahnhof Zoo. Der Grenzwert für Stickoxid darf in Berlin an 18 Tagen pro Jahr überschritten werden, eine Zahl, die an den vorhandenen Messstellen kaum erreicht wird. Dabei geht es jedoch um einzelne Spitzenwerte. Im Jahresdurchschnitt ist die Stickoxid-Belastung an einigen Orten dauerhaft sehr hoch.