Polizeiautos in Berlin erhalten Schutzfolien gegen Steinwürfe

Zum Schutz gegen Stein- und Flaschenwürfe rüstet die Berliner Polizei ihre Streifenwagen künftig besser aus. Die Seitenscheiben aller neuen Polizeiautos werden mit einer Splitterschutzfolie ausgestattet.

Außerdem werden die vorhandenen Streifenwagen in Teilen von Kreuzberg und Friedrichshain entsprechend nachgerüstet. Zudem soll es auch in anderen Teilen Berlins Schutzfolien für Polizeiautos geben, "wenn für Dienstbereiche/Fahrzeuge eine besondere Gefährdung festgestellt wird", wie der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD), Martin Pallgen, am Donnerstag twitterte.

Splitterschutzfolien verhindern zumindest vorübergehend, dass Flaschen oder Steine die Autoscheiben durchschlagen und Polizisten verletzt werden.