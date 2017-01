Nach Kritik an Porno-Auftritt eines Polizeischülers - Berliner Polizei wird als rückständig kritisiert

30.01.17 | 12:54 Uhr

Ein junger Mann will Polizist in Berlin werden. Weil er vor drei Jahren in einem Porno mitgespielt hat, hält die Polizei ihn für nicht tragbar. Dafür hagelt es jetzt Kritik aus Politik und aus den eigenen Reihen.



Im Fall des Porno-Auftritts eines Polizeischülers regt sich Kritik an der Reaktion der Berliner Polizei. In bemüht-witzigen Formulierungen hat die Abgeordnete June Tomiak am Montag in einer Mitteilung kritisiert: "Dieser versteifte Umgang mit der Thematik ist im Jahre 2017 überholt. Der Polizeianwärter praktizierte augenscheinlich Safer Sex, steht also beruflich wie privat für Verkehrssicherheit. In meinen Augen scheint er damit gute Voraussetzungen für den Polizeidienst mitzubringen."



Parlamentarische Anfrage: rein oder raus ins Beamtenverhältnis

Tomiak betonte, wegen eines drei Jahre alten pornografischen Films "potenziell die berufliche Zukunft eines jungen Menschen zu zerstören" sei unverständlich. Man müsse zwar über Sexismus in Pornos sprechen. Pornos, die aber "auf Respekt und Konsens basieren, können sogar dabei helfen, diese Werte auch im Privaten zu vermitteln". Der Polizeischüler hatte in einem kurzen Film mit dem Namen "Pimmel Bingo 8" mitgespielt. Die Beteiligung fiel bei der Polizei auf. Die Behörde kündigte an, mögliche Konsequenzen zu prüfen, weil der Auftritt mit dem Beamtenstatus nicht vereinbar sei und möglicherweise dem Ansehen der Polizei schade. Von einem Rauswurf war allerdings nicht die Rede, es gehe eher um geringere disziplinarrechtliche Folgen, hieß es. Tomiak will nun durch eine parlamentarische Anfrage unter dem kalauernden Titel "Rein oder raus ins Beamtenverhältnis" mehr über das Verhältnis der Polizei zu Pornografie und dem Mitwirken des Polizeischülers wissen. In der Anfrage heißt es unter anderem: "Liegt dem Senat der Film 'Pimmel Bingo 8' vor? Falls nicht, wie ist der Senat dann im Stande, den Film zu bewerten? Falls ja, in welcher Form liegt der Film vor und durch wen wird er geprüft?"

Gewerkschaft: Pornos sind nicht strafbar

Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin (GdP) schloss sich auf dem Nachrichtendienst Twitter dieser Kritik an: Der Porno-Dreh sei offenbar vor der Einstellung in den Polizeidienst gemacht worden. Pornos seien weder strafbar noch sittenwidrig, heißt es in dem Tweet der GdP Berlin. Der Druck von Sprecher Thomas Neuendorf sorge für Erstaunen. Der Berliner Polizeisprecher hatte nach Bekanntwerden der Aufnahmen betont, dass eine derartige Tätigkeit mit der Berufswahl unvereinbar sei. Das Ansehen der Polizei werde durch solche Aufnahmen geschädigt, hatte Neuendorf der B.Z. gesagt.