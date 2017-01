Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen zwölf Wohnungen von Rechtsextremen und weitere Räume in mehreren Bundesländern durchsuchen lassen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Razzien richteten sich gegen die Wohnungen von sechs Beschuldigten und einem mutmaßlichen Unterstützer. Die Gruppe soll bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylbewerber und Juden geplant haben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplänen lägen allerdings nicht vor.

Im Zentrum der Ermitlungen steht nach dpa-Informationen offenbar ein so genannter "Reichsbürger".

Der Bundesanwaltschaft zufolge wurden Wohnungen und Räume in Brandenburg, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durchsucht. Auch in Berlin war die Polizei im Einsatz: Sie durchsuchte ein Objekt in der Wittstocker Straße in Moabit. Eine Sprecherin sagte dem rbb, man habe mehrere Beweismittel beschlagnahmt, darunter elektronische Geräte.



