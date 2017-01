Video: Dokumentation "Die Stunde der Populisten" | 30.01.2017 | T. Mandalka/O. Sundermeyer/A. Taegener

rbb-Doku über die AfD vor der Bundestagswahl - Die Stunde der Populisten

30.01.17 | 18:31 Uhr

Die AfD folgt einem Plan, nach dem die Landesparlamente nur Mittel zum Zweck sind. Die nächste Etappe ist die Wahl zum Deutschen Bundestag. Dort will die Partei an der Machtübernahme arbeiten, um ihre Vision von einem deutschen Deutschland umzusetzen. Von Torsten Mandalka, Olaf Sundermeyer und Agnes Taegener Die Dokumentation sehen Sie exklusiv vorab hier auf rbb|24 und am Dienstag um 21 Uhr im rbb-Fernsehen.

Per Mausklick auf das Play-Symbol im Bild oben, können Sie die Dokumentation vor der Erstausstrahlung im rbb-Fernsehen (31.01., 21 Uhr) sehen. Falls Sie das Video in Ihrer App nicht abspielen können, klicken Sie bitte hier.

In seiner Dresdner Rede hat Björn Höcke den Plan klar umrissen, den sehr viele in der AfD mit ihm teilen: "Wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück zurückholen", rief der thüringische Landesvorsitzende Pegida-Anhängern, AfD-Mitgliedern und einigen Rechtsextremisten im voll besetzten Brauhaus Watzke zu. Die Botschaft kam an, und wurde bundesweit ventiliert. Damit hat Björn Höcke sein Ziel erreicht.

Bewusste Provokation als Strategie

Die Aufregung war deshalb groß, weil eine "180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungspolitik" mit zu diesem politischen Manifest gehört, das er bei dieser Gelegenheit als Kampfansage an die Regierungspolitik formuliert hat. Dass er dabei ausdrücklich das Holocaust-Mahnmal thematisiert hat, folgte der Methode des kalkulierten Skandals, für das der Berliner AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski selbst in einem Strategie-Papier "für das Wahljahr 2017" im Bundesvorstand geworben hatte. Darin werden die geplanten Provokationen gegenüber den übrigen Parteien und den Medien als wirkungsvolles Instrument beschrieben: "Je mehr sie versuchen, die AfD wegen provokanter Worte oder Aktionen zu stigmatisieren, desto positiver ist das Profil der AfD", heißt es in dem Papier. "Niemand gibt der AfD mehr Glaubwürdigkeit als ihre politischen Gegner. Deren negative Reaktion muss daher ganz bewusst von der AfD einkalkuliert werden."

Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski gibt vor der Bundestagswahl Provokation als Strategie aus

Andreas Wild will in Neukölln "ausmisten"

Auch wegen dieser Methode verfügt die AfD inzwischen über 146 Landtagsmandate in zehn Parlamenten, gewinnt sie aktuell ständig Mitglieder hinzu, ist sie von allen Parteien - mit Abstand - am stärksten in den sozialen Netzwerken vertreten. Unter der Führung von Georg Pazderski ist die Partei zuletzt auch mit 14,2 Prozent in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. Noch vor der Bundestagswahl im September stehen Wahlen im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen an, sowie in Schleswig-Holstein und im Saarland.

Interview Interview | Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) - "Der permanente Tabubruch der AfD gefährdet die Demokratie" Als einer der ersten Spitzenpolitiker in Deutschland hat sich der Berliner Kultursenator Klaus Lederer klar zum Umgang mit der AfD positioniert. Er ging er keinem Streitgespräch mit AfD-Vertretern aus dem Weg und übte auch Selbstkritik an der eigenen Partei.

Aber viele in der AfD träumen von mehr. Der Begriff "Machtübernahme" kursiert bei Gesprächen mit führenden AfD-Funktionären aus Bund und Ländern. Auch der Berliner Abgeordnete Andreas Wild glaubt fest an die "Zeitenwende", wie er es sagt. Kaum ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen, kandidiert er schon für den Bundestag im Problembezirk Neukölln. Dass er selbst im bürgerlichen Bezirk Steglitz-Zehlendorf lebt und keinerlei persönlichen Bezug zu diesem Wahlbezirk hat, stört ihn nicht. "Neukölln ist das schlimmste Pflaster Berlins, das reizt mich", sagt Andreas Wild, und dass er dort "ausmisten" will. Damit meint er das "schwierige Unterfangen" dafür zu sorgen, "dass wir in Neukölln wieder eine deutsche Bevölkerung haben müssen."

Pegida-Kundgebungen als Bühne für die AfD

Während Björn Höcke "Deutschland Stück für Stück zurückholen" will, fängt Andreas Wild in Neukölln an. Auch wenn er dort auf massiven Widerstand stößt, bei der gewaltbereiten Antifa ebenso wie in Teilen der bürgerlichen Zivilgesellschaft und bei den übrigen Parteien. Vor allem Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey wendet sich gegen das von Wild vertretene ausländerfeindliche Konzept der AfD: "So lange ich politisch Verantwortung trage und in diesem Land lebe, werde ich dafür kämpfen, dass wir eine weltoffene und tolerante Gesellschaft sein können. Deshalb können wir nicht denen Raum geben, die sagen, wir lehnen einen Großteil der Bevölkerung hier ab." Aber Andreas Wild weiß vor allem im südlichen Neukölln zahlreiche Unterstützer hinter sich. Dort hatte die AfD die meisten Wähler bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und die Zahl derer wächst, die an dasselbe Ziel glauben wie er. Deshalb nutzt Andreas Wild jede sich bietende Gelegenheit, und jede Bühne, um für die AfD zu werben.

Andreas Wild trifft im Film eine Flüchtlingshelferin zum Gespräch

Auch die von Pegida in Dresden, wenn er im dunklen Lodenmantel zur der Menge auf dem Theaterplatz spricht. Ist die AfD für Andreas Wild wie viele andere schließlich die "Pegida-Partei", wie er sagt. Beide sind Teil ein und derselben Bewegung, die Deutschland in eine "Zeitenwende" führen soll. "Im Herbst ziehen wir in den Deutschen Bundestag ein. Dafür brauchen wir alle Kräfte, in den Parlamenten und auf der Straße", ruft Wild über die Köpfe auf dem Dresdner Theaterplatz. "2021 können wir einen AfD-Kanzler haben", schließt Wild seine Rede. Die Menge skandiert im Chor: "Höcke, Höcke, Höcke!"

Hintergrund Brandenburgs AfD-Chef Gauland verteidigt Höcke - "Wenn die Granaten einschlagen, steht man zusammen" Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke hatte vor einigen Tagen für bundesweite Empörung gesorgt, unter anderem, weil er das Holocaust-Mahnmal ein "Denkmal der Schande" nannte. Unterstützung bekommt Höcke jetzt erneut aus Brandenburg.



Bewunderung für Björn Höcke

Auch der Berliner Abgeordnete Thorsten Weiß beruft sich in Gesprächen auf seine politische Freundschaft mit Björn Höcke, den er "wegen seiner Geradlinigkeit" sehr schätzt. Und wegen seines Einsatzes für die AfD: "Für mich ist es unstrittig, dass der Mann ein Idealist durch und durch ist, und dass der wirklich beseelt ist von dem Glauben, dass wir in Deutschland was bewegen können, eine Zeitenwende einleiten können." Gemeinsam mit Björn Höcke, Andreas Wild, dem Bundesvize Alexander Gauland, der rechtsmotivierten Hooligans, sowie Mitgliedern der rechtsextremistischen "Identitären Bewegung" nahm Weiß im Dezember an einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt teil, mit der die AfD den Terroranschlag für ihren weiteren Vortrieb nutzen wollte. Anschließend versuchten Mitglieder der "Identitären" - unterstützt von sächsischen Hooligans - die Bundeszentrale der CDU in Tiergarten zu besetzen. Darunter auch Vorstandsmitglieder der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative", deren Landesvorsitzender der ehemalige Zeitsoldat Thorsten Weiß ist.

Keine Abgrenzung mehr von der Identitären Bewegung

Erstmals gab Thorsten Weiß für die Berliner AfD im rbb-Fernsehen die Zusammenarbeit mit der Identitären Bewegung - kurz IB - zu. "Dass es immer wieder Personen gibt aus beiden Gruppierungen, die Veranstaltungen gegenseitig besuchen, oder gemeinsam an Demonstrationen teilnehmen, das halte ich für eine ganz natürlich Sache", sagte Weiß in einem Interview für die Dokumentation "Die Stunde der Populisten", und stellte dabei auch auf "diese sehr prominente Aktion von ihnen am Brandenburger Tor" ab. Im vergangenen Sommer hatten rechtsextreme Aktivisten aus Berlin und Brandenburg das Brandenburger Tor besetzt, um für die Schließung der Grenzen - und damit gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung - zu protestieren. "Das sind natürlich Stilmittel, die wir als Jugendorganisation einer politischen Partei nicht wählen würden", die Thorsten Weiß allerdings ausdrücklich gutheißt, wenn Mitglieder seiner Partei diese unterstützen.

Thorsten Weiß (Junge Alternative) gibt zu: Es gibt die Zusammenarbeit mit der Identitären Bewegung

Ziel: 51 Prozent im Bundestag

Der AfD sind viele Mittel recht, um ihren Ziel näher zu kommen. Dafür rechtfertigt der Neuköllner Bundestagskandidat Andreas Wild sogar die zuletzt stark angestiegene fremdenfeindliche Gewalt in Deutschland: "Die AfD spricht Wahrheiten an, die eben auch Leute gut finden, die illegale Sachen machen. Das müssen wir in Kauf nehmen." Auf ihrem Weg zur geplanten Machtübernahme wird die AfD noch zahlreiche Tabus brechen. Wie weit sie damit kommt, ist noch ungewiss. Der Einzug in den Bundestag scheint ihr aus heutiger Sicht sicher. Aber damit gibt sich die Partei längst nicht zufrieden. Auch das gehört mit zum politischen Manifest, das Björn Höcke in seiner Dresdner Rede eindeutig formuliert hat. "Wir werden so lange durchhalten - und so lange ich etwas in der AfD zu sagen habe, werde ich dafür eintreten und dafür kämpfen - wir werden das so lange durchhalten, bis wir in diesem Lande 51 Prozent erreichen."