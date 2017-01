Die Regierungschefs in Berlin und Brandenburg - die zugleich Vorsitzende der SPD-Landesvberbände sind - haben die Entscheidung in der Kanzlerkandidatenfrage der SPD am Dienstag begrüßt. "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Sigmar Gabriel. Sie zeugt von Stärke", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Dienstag. Und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erklärte, es sei gut, dass nun Klarheit herrsche.

Zuvor war bekannt geworden, dass der SPD-Bundesvorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl am 24. September verzichtet. Stattdessen empfahl er den ehemaligen Präsidenten des Europa-Parlaments, Martin Schulz, dem er auch den SPD-Vorsitz überlassen wollte. Das SPD-Präsidiums beschloss daraufhin, Schulz diese Funktionen zu übergeben.