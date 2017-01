So hat die in Berlin lebende Jasmin Tabatabai das US-Einreiseverbot als unmenschlich und ungerecht kritisiert. "Menschen auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu diskriminieren, ist ungeheuerlich und zutiefst unamerikanisch. Gruselig, sich auszumalen, was noch alles auf uns zukommen wird", schrieb Tabatabai in einem Gast-Beitrag für die "Bild"-Zeitung.

Ein Großteil von Tabatabais Familie wanderte Ende der 70er Jahre aus dem Iran aus, als dort die Mullahs an die Macht kamen. Einige flohen nach Deutschland, andere in die USA. Die Regierung Irans erlaubt es Bürgern nicht, deren iranische Staatsbürgerschaft abzulegen - man behält sie lebenslang.

Die Schauspielerin ("Bandits") und Musikerin wurde in Teheran geboren und hat neben dem deutschen auch einen iranischen Pass. Sie sei deshalb persönlich vom Dekret des neuen US-Präsidenten Donald Trump betroffen: "Nun haben meine Geschwister, meine 79-jährige Mutter und ich plötzlich Einreiseverbot." Wann sie ihre Familie in den USA wieder besuchen könne, wisse sie nicht.

Die ARD-Journalistin Natalie Amiri hat am Sonntag getwittert, dass sie ein Jahr an einer Universität in den USA studieren wollte und nun ihr Visum gecancelt wurde. Die 29-Jährige, die iranische Wurzeln hat und in München geboren wurde, hat unter anderem an der rbb-Produktion "fernOst - von Berlin nach Tokio" mitgewirkt und moderiert den "Weltspiegel" im Ersten.