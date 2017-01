Rother Berlin Dienstag, 10.01.2017 | 09:47 Uhr

Die neuen Pistolen und Maschinenpistolen helfen reichlich wenig, wenn das Gesetz den Schusswaffengebrauch ausschließt. Zweifelhaft ist der Schusswaffengebrauch gegen in Bewegung befindliche Fahrzeuge... Ein Stoppen wird kaum möglich sein. Auch dieser Schusswaffengebrauch ist vom Gesetzgeber als nicht zulässig erklärt worden. Ist also eine tolle Show, wenn die Polizei die Hände nicht mehr in den Taschen tragen muss, sondern auf den Maschinenpistolen abstützen kann.