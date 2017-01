Sie brüllten "Nafris raus" und andere fremdenfeindlche Parolen: Etwa 100 Rechte sind am Freitagabend durch Cottbus marschiert. Nach 20 Minuten war die Aktion wieder vorbei. Brandenburgs CDU-Fraktion will den rechten Aufmarsch nun zum Thema im Landtag machen.

Die Polizei ermittelt in Cottbus wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Etwa 100 schwarz gekleidete und größtenteils vermummte Personen sind am Freitagabend gegen 22 Uhr vom Altmarkt Richtung Spremberger Turm gezogen. Dabei trugen sie laut Polizei ein breites Transparent mit der Aufschrift "Verteidigt Cottbus" vor sich her.

Die CDU-Fraktion will den unangemeldeten rechten Aufmarsch in Cottbus zum Thema im Landtag machen. In der kommenden Woche werde dazu eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt, teilte die Fraktion am Samstag mit. Fraktionschef Ingo Senftleben sagte: "Es sind ekelhafte Szenen, die sich in Cottbus abgespielt haben."

Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) verurteilte den Aufmarsch der Rechten. "Solche Leute sollen nicht das Bild von Cottbus bestimmen", sagte Kelch am Samstag. So wie der Aufmarsch stattgefunden habe, sei er von langer Hand vorbereitet worden. Der Rathaus-Chef sieht nun das Land Brandenburg am Zug - "mit seinem Verfassungsschutz, mit seinem Staatsschutz und natürlich auch mit der Polizei". Solche Aufmärsche müssten verhindert werden, forderte Kelch.



Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Petke, der auch Mitglied des Innenausschusses ist, sagte: "Es ist skandalös, dass offenbar weder Polizei, Staatsschutz noch Verfassungsschutz in der Lage sind, so etwas zu verhindern." Die Rechtsextremen hätten dem Land geschadet. "Es ging ihnen darum, zu zeigen, dass sie frei in Brandenburg agieren können."