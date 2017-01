Der Brandenburger Landtag wird sich mit dem rechtsextremen Aufmarsch am Freitag in Cottbus beschäftigen. Laut Innenminister Schröter untersucht eine Ermittlungsgruppe den Vorfall. Bei der unangemeldeten, aber offenbar gut geplanten Aktion hatten Teilnehmer rassistische Parolen gerufen.

Der Aufmarsch rechter und flüchtlingsfeindlicher Personen am Freitagabend in der Cottbusser Innenstadt wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Nach rbb-Informationen wird sich damit am Donnerstag der Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung beschäftigten.

Die CDU-Fraktion hatte bereits am Samstag angekündigt, eine solche zu beantragen.