Mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt im Berliner Dom nimmt Deutschland am Dienstag Abschied vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Er war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Neben Bundespräsident Joachim Gauck und anderen Spitzen von Staat und Gesellschaft wird auch EU-Ratspräsident Donald Tusk bei der Trauerfeier sprechen. Die Zeremonie schließt mit einem militärischen Abschiedszeremoniell. Am Freitag soll Herzog dann im baden-württembergischen Schöntal beigesetzt werden.

Roman Herzog war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war von 1994 bis 1999 der 7. Bundespräsident. Der 1934 in Landshut geborene Jurist und Politiker war zuvor Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Landesminister in Baden-Württemberg.



In seiner Amtszeit - es war vor allem die Ära des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) - hatte Herzog immer wieder vor Reformmüdigkeit gewarnt. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen."

Als Staatsoberhaupt führte Herzog zudem den Gedenktag für die Opfer des Holocaust am 27. Januar ein.