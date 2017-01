Audio: Inforadio | 17.01.2017 | Christoph Reinhardt

Offiziell als Staatssekretär entlassen - Die Linke ist im Fall Holm noch nicht versöhnt

17.01.17 | 19:46 Uhr

Die förmliche Entlassung von Staatssekretär Andrej Holm hat der Berliner Senat einstimmig beschlossen: Am Tag eins nach dessen Rücktritt bemüht sich vor allem die SPD darum, das Thema abzuhaken. Doch völlige Harmonie hat sich keineswegs eingestellt. Von Christoph Reinhardt

Für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist der Fall Holm am Dienstagvormittag nur noch ein kurzer Punkt auf der Tagesordnung der Senatssitzung. Kein Grund für schlechte Laune, berichten Teilnehmer - und zumindest zwischen den Zeilen der Senatsbeschlüsse könnte man sogar etwas wie Versöhnung zwischen SPD und Linken lesen: Auf Vorlage von Senatorin Lompscher beschließt der Senat die förmliche Entlassung von Staatssekretär Holm - einstimmig, mit den Stimmen der Linken. Nach außen geschlossen also, so wie man sich das im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte.

SPD will das Thema Holm abhaken

Eine lange Diskussion um den Fall Holm habe es nicht gegeben, berichtet Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) aus der Sitzung. "Wir haben da jetzt einen Punkt gesetzt. Und ich kann nur sagen, dass ich es gut finde, dass jetzt dieses Thema geklärt ist", so Scheeres. "Ich freue mich, dass wir dann den Bürgerinnen und Bürgern zeigen können, was wir in den einzelnen Fachbereichen vorhaben."

Linke kritisieren Uneinigkeit innerhalb der SPD

Aber so fröhlich wie der SPD-Senatorin ist der Fraktionschef der Linken noch lange nicht gestimmt. Udo Wolf kommt aufgewühlt aus der Fraktionsklausur. Mit der SPD ist er noch lange nicht fertig. Regeln für gute Zusammenarbeit habe die Koalition genügend, sagt er. Nur müssten diese zumindest in Zukunft auch eingehalten werden. "Das Vollzugsdefizit ist offensichtlich", so Wolf. Das habe die ganze letzte Woche gezeigt. "Aber eben nicht nur zwischen den drei Koalitionspartnern, sondern offensichtlich auch innerhalb einer Partei. Und das muss ausgesprochen werden", so Wolfs Kritik in Richtung des Koalitionspartners SPD. "Nicht umsonst hat sich auch gestern Nachmittag der Landesvorstand der SPD damit befassen müssen."

Koalitionsausschuss tagt am Mittwoch

Die Linken sind sicher, dass es sich der Konflikt um Holm leichter hätte lösen lassen - ohne die Rivalität von SPD-Fraktionschef Saleh mit dem Regierenden Bürgermeister, ohne dessen öffentliche Kritik am Senatsbeschluss zur Videoüberwachung. "Es kann nicht sein, dass permanent versucht wird, über die öffentliche Auseinandersetzung den Koalitionspartner zu Entscheidungen zu zwingen, ohne intern zu argumentieren", so Fraktionschef Wolf. Am Mittwoch tritt der Koalitionsausschuss zusammen, er wurde von den Linken einberufen. Dann sollen die Konflikte ausgeräumt werden.

Grüne halten sie aus rot-rotem Streit raus

Die grüne Fraktionsvorsitzende Kapek hält sich aus dem rot-roten Streit lieber heraus und hofft auf besseres Beziehungsmanagement zwischen den drei Partnern. "Eine Dreierkonstellation ist etwas Neues. Man muss sich aneinander gewöhnen und es muss sich einruckeln. Geruckelt hat es gewaltig in den letzten Wochen", so Kapek Die Hoffnung der Grünen ist jetzt, dass sich endlich die Fachausschüsse im Parlament konstituieren und die inhaltlichen Konflikte dort oder in internen Arbeitsgruppen ausgefochten werden können. Damit Meinungsverschiedenheiten nicht gleich die ganze Koalition mitreißen.