Für die Sanierung der Berliner Schulen sind nach der jüngsten Schätzung der Senatsverwaltung für Bildung 4,2 Milliarden Euro nötig. "Einen hohen Bedarf gibt es in allen Bezirken, da gibt es kein Runterrechnen", sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) der Berliner Zeitung (Mittwoch). Besonders groß sei der Sanierungsstau in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg.



Attraktiver machen will Scheeres den Lehrerberuf. Ein wichtiger Punkt sei die "bessere Bezahlung der Grundschullehrer". Dazu sei sie in Abstimmung mit der Finanzverwaltung und den Gewerkschaften. Denkbar sei ein Anheben der Gehälter 2018, zumindest für jene Lehrer, die nach der neuen Studienordnung studiert haben.