Es ist, als hätte sich Rot-Rot-Grün explizit schlechtes Regieren vorgenommen. Da wird im Koalitionsausschuss stundenlang über Videoüberwachung diskutiert, bis endlich ein Kompromiss gefunden ist. Jeder hatte Zeit, seine Meinung zu sagen. Doch wer sagt keinen Ton zu dem Thema? SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Den Mund auf macht er erst im Parlament auf und fährt mit seiner Forderung nach mehr Videoüberwachung eine volle Attacke auf den Regierenden Bürgermeister.

Das ist die eine Baustelle, längst aber nicht die einzige: Koalitionsintern besprochen wird Ende vergangener Woche wieder mal das andere brennende Thema: Andrej Holm, seine falschen Angaben zu seiner Stasitätigkeit und die Folgen. Dabei verständigen sich SPD, Linke und Grüne auf einen Fahrplan zum Ende der Beschäftigung von Andrej Holm als Staatssekretär. Nach der gemeinsam getroffenen Vereinbarung hat die Linke nichts Besseres zu tun, als öffentlich den gesamten Senat dazu aufzufordern, sich politisch hinter Holm zu stellen. Als der Regierende einen Tag später wie verabredet die Entlassung Holms fordert, erklärt sich die Linke erstaunt über den Zeitpunkt.

Diese taktischen Spielchen und Inszenierungen sind unerträglich: In den Runden, in denen politische Entscheidungen fallen, sich anders zu verhalten als auf offener Bühne, ist unwürdig. So zerschießen sich SPD, Linke und Grüne selbst, was sie in wochenlangen Koalitionsverhandlungen verabredet haben. Ganz nebenbei führen sie rot-rot-grüne Gedankenspiele auf Bundesebene ad absurdum. Aber das ist fast eine Fußnote. Wirklich schlimm ist, dass die Akteure aktiv weiter das Vertrauen in die Demokratie beschädigen.

Das Desaster ist also ziemlich komplett. Zeit für ehrliche Arbeit. Denn bezahlbare Wohnungen, neue Schulen und eine moderne Verwaltung sind wichtig für Berlin. Zeit, dass es endlich losgeht damit.